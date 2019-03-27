Дачи за 30 тысяч рублей, бани за 4, модульные дома за 50. Что почем на строительной выставке

В Минске сегодня открылись сразу две выставки под одной крышей: в Футбольном манеже одновременно можно посетить «Белорусский дом» и «Деревянное и каркасное домостроение. Баня». Организаторы анонсировали богатую развлекательную программу с шашлыками, пирогами и баней, но REALTY.TUT.BY отправился на Победителей, 14 с другим заданием: посмотреть на последние новинки строительной отрасли.

Выставка оказалась довольно представительной и разнообразной. Кроме постоянных завсегдатаев с неизменными выставочными образцами, кое-что новое мы все же нашли.





Например, впервые в Беларуси показали как выглядит дом в несъемной опалубке по технологии Izodom. Весь фокус — в опалубке из негорючего и легкого материала неопор, который является теплоизоляцией. По сути, это блоки Lego, из которых собирают стены, внутрь заливают бетон. В итоге получается энергоэффективное и прочное здание. В Минске, кстати, уже работает представительство компании-производителя элементов Izodoma.





На выставку привезли и дом-конструктор из фанеры WillbeHouse. Все узлы, элементы, соединения конструкции пронумерованы и собираются по инструкции, как мебель из IKEA. Производство находится в России. Говорят, весь домокомплект помещается в «Газель».





Приехали удивлять и молодые фирмы. Например, компания AET Hom показала, как выглядят их стеновые панели для каркасных домов, изготавливаемых в производственном цеху (в Минске, кстати). Конструкция стен домов АЕТ обеспечивает высокие показатели прочности, сопротивления теплопередачи (8,11 м2*С/Вт при норме 3,2 м2*С/Вт) и звукоизоляции. Толщина наружной стены от 340 мм. Отделка может быть любой, штукатурки под покраску, планкен, фиброцемент. Стоимость метра квадратного дома под ключ — 400−500 долларов за квадрат.





Кстати, фиброцемент на выставку тоже привезли. Заграничный — из Бельгии и Германии.





Если вам срочно нужен дом, то можно прицениться к модульному варианту.





Такой, как на фото, отдают за 50 тысяч рублей. Его площадь — 56 м². В нем есть гостиная, спальня прихожая, санузел. Внутри стен и пола находится 150 мм минваты, в потолках — 150 пенопласта. Внешняя отделка — фрезерованные под крупный кирпич цементно-стружечные плиты. Внутренняя — фрезерованная фанера.





























Если вам дача нужна, то производителей на выставке вы тоже точно найдете. Есть по очень демократичным ценам. Например, GardenHouse предложила построить домик на 40 квадратов за 33 700 рублей. Дома для кемпингов еще дешевле — от 4,5 до 14 тысяч рублей.







Традиционно на выставочной площадке на открытом воздухе можно прицениться к баням.





Нам понравился вариант на автоприцепе за 6,5 тысяч рублей.









Кроме домов и бань можно насмотреть готовый погреб за 4250 рублей, уличную печь за 1200 рублей, купель за 1300.













Что еще посмотреть на выставке? Например, электрообогреватели. Говорят, что при новом тарифе на электроэнергию они как никогда актуальны. Здесь же у стенда можно подискутировать, станет ли энергия еще дешевле после ввода АЭС.









Для тех, кто заботится о безопасности — дверные замки, «рекомендованные немецкой полицией».





Кровли есть даже из дерева. На выставке можно найти и окна для деревянных домов (и не только).









Что можно построить из древесного композита белорусского производства?





Тем, кто задумал сложить печь, полезной будет консультация мастеров из «Гильдии печников». У них на выставке большой стенд. А те, кому про баню посмотреть-послушать — добро пожаловать на народный чемпионат по парению.