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От 650 до 2000 рублей. Участникам ВОВ выплатят единовременную материальную помощь

28.03.2019 18:42 — Разное | Tut.by  
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В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков документом предусмотрено оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войны. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 28 марта, информирует его пресс-служба.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Материальная помощь в размере 2000 рублей будет оказана Героям Советского Союза, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, Героям Социалистического Труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 — 1945 годах, получат по 1500 рублей.

Выплаты в размере 800 рублей будут произведены лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Такая же сумма будет выплачена лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады города с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и тем, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Материальная помощь в размере 650 рублей будет оказана членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в новый брак, детям (в том числе усыновленным, удочеренным) и другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством).

Такая же сумма будет выплачена бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны (в случае, если для этой категории установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством). Также по 650 рублей получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Выплаты единовременной материальной помощи будут произведены в период с 1 июня до 1 июля 2019 года.

Сколько в Беларуси проживает участников ВОВ?

На 1 января 2019 года в Беларуси проживало 6845 ветеранов ВОВ (годом ранее — 9030). Из них — 3250 участников войны, 1073 инвалида, 1952 награжденных труженика тыла, 417 блокадников Ленинграда.

Больше всего ветеранов ВОВ на начало этого года проживало в Минске — 1916 человек, а меньше всего — в Гродненской области — 495. В Минской области — 874, в Витебской — 956, в Брестской — 897, в Гомельской — 1045, в Могилевской — 662.

Самым молодым участникам и инвалидам войны сейчас 92 года, самым молодым партизанам и подпольщикам — 87 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Выплаты единовременной материальной помощи будут произведены в период с 1 июня до 1 июля 2019 года.
 
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