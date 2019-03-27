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В Беларуси школьник запостил в «ВК» свой стих о БЧБ. Теперь гимназия хочет отправить к нему инспекцию

28.03.2019 17:47 — Разное | KYKY  
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В Солигорске в гимназии №1 ученик десятого класса написал стихотворение о бело-красно-белом флаге, сообщает «Наша Нива». Он опубликовал его во «ВКонтакте». Ему тут же стали угрожать «проблемами в будущем», а руководство пообещало прийти к нему домой с инспекцией.

Что это было

Мальчика зовут Герман Лебедь, он – олимпиадник по истории. Герман интересуется поэзией, за свое творчество он неоднократно получал награды. Вот какое стихотворение он посвятил национальной символике: 

Бел-чырвона-белы сцяг
Дзе белы – незалежнасць
Стаю пад сцягам перамог
І чую прыналежнасць
Да поспехаў, да барацьбы
За чыстую свабоду
Няма цяпер яе ў нас
Вяртайце сцяг народу
Мы самі можам выбіраць
Пакіньце нас у спакоі
Мой – бел-чырвона-белы сцяг
Мой герб – гэта Пагоня.

Далее ученика заставили удалить его их социальных сетей – он удалил. С ним провели беседу, а вскоре его семью ожидает визит из гимназии – в других стихах Германа администрация усмотрела «суицидальные мысли». Как пишет «Белсат», мама школьника Юлия утверждает: сын переживает, «ничего не понимает и трясется».

В гимназии ситуацию не комментируют. Там лишь отмечают: «Кажется, вы располагаете большим количеством информации, чем мы сами. Комиссия идет в семью по другой причине. Очень жаль, что мать парня разговаривает с вами, а не с нами по этому делу». На вопрос, по какой причине все же идет комиссия, там говорят, что интересоваться этим – неправомерно. Герман также отказывается от комментариев, мотивируя это тем, что не хочет усугублять ситуацию. Инцидентом заинтересовалось Министерство образования. Мама добавляет, что живет в страхе за сына.

 
 
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В Солигорске в гимназии №1 ученик десятого класса написал стихотворение о бело-красно-белом флаге, сообщает «Наша Нива». Он опубликовал его во «ВКонтакте». Ему тут...
 
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