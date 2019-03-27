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Базовая арендная величина с апреля вырастет

28.03.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Новая ставка базовой арендной величины устанавливается в размере 16 руб. 90 коп. Это на 79 копеек больше ставки, которая действовала последний год (16 руб. 11 коп.).



Соответствующее постановление Совета Министров РБ вступает в силу с 1 апреля, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

От базовой арендной величины зависит размер платы за аренду государственного недвижимого имущества (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей).


 
 
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Новая ставка базовой арендной величины устанавливается в размере 16 руб. 90 коп. Это на 79 копеек больше ставки, которая действовала последний год (16 руб. 11 коп.).
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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