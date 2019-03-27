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В Нацаэропорт из Минска пустят аэроэкспресс

28.03.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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После запуска второй взлетно-посадочной полосы, но когда точно — пока неизвестно.


Поезд в минский аэропорт ходил до апреля 2017 года. Фото: rw.by

Аэропорт не может развиваться без соверменного железнодорожного сообщения – такое мнение высказал на пресс-конференции БелТА министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. По его словам, запуск пассажирского поезда в Национальный аэропорт «Минск» — дело решенное, осталось только доработать детали.

 

«Мы хотим создать современный аэроэкспресс. Сейчас прорабатываем варианты, как он должен идти «, — сказал министр. Это будет решено в ближайшее время, и тогда министерство займется финансовыми вопросами. Когда будет определена стоимость, тогда можно будет приступить к разработке проекта.

Напомним, скоростной поезд от вокзала в Минске до аэропорта уже ходил в предыдущие годы, но был отменен, когда началось обустройство второй взлетно-посадочной полосы.

 
Теги: Минск
 
 
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После запуска второй взлетно-посадочной полосы, но когда точно — пока неизвестно.
 
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