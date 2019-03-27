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В Нацаэропорт из Минска пустят аэроэкспресс
После запуска второй взлетно-посадочной полосы, но когда точно — пока неизвестно.
Поезд в минский аэропорт ходил до апреля 2017 года. Фото: rw.by
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«Мы хотим создать современный аэроэкспресс. Сейчас прорабатываем варианты, как он должен идти «, — сказал министр. Это будет решено в ближайшее время, и тогда министерство займется финансовыми вопросами. Когда будет определена стоимость, тогда можно будет приступить к разработке проекта.
Напомним, скоростной поезд от вокзала в Минске до аэропорта уже ходил в предыдущие годы, но был отменен, когда началось обустройство второй взлетно-посадочной полосы.
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После запуска второй взлетно-посадочной полосы, но когда точно — пока неизвестно.
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