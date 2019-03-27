Лукашенко и Курц открыли памятник австрийским жертвам нацизма в Тростенце





Александр Лукашенко и Себастьян Курц в Тростенце / БЕЛТА​





"Еврорадио" . Выступая на церемонии, белорусский руководитель заявил, что частью нашей национальной идеи стала память о тех, кто погиб "в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы", передает





Лукашенко подчеркнул, что преступления гитлеровцев отличались своей безграничной жестокостью. "Неслучайно концентрационные лагеря нацистов называют фабриками смерти. Убийство людей в них было поставлено на поток. Такая "фабрика", одна из крупнейших в Европе, находилась здесь, в Малом Тростенце. На этой самой земле была пролита кровь многих десятков тысяч невинных жертв, среди которых депортированные граждане из стран Европы, мирные жители, партизаны, подпольщики и советские военнопленные", — приводит слова белорусского руководителя его пресс-служба.









Автором идеи памятника "Массив имен" стал австрийский архитектор Даниэль Занвальд, а в его воплощении принял участие белорусский скульптор Константин Костюченко. Финансирование памятника велось из средств ведомства федерального канцлера Австрии и Национального фонда Австрии для жертв национал-социализма.