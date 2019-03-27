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Активистку, приковавшую себя цепью к столбу на Октябрьской площади, оштрафовали

28.03.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Активистку Елену Толстую, которая во время акции на Октябрьской площади приковала себя цепью к столбу, суд Центрального района оштрафовал на 40 базовых величин (1020 рублей).

Об этом у себя Facebook сообщает политик Вячеслав Сивчик. 


Фото: «Радыё Свабода»

Елену Толстую задержали вместе с другими политиками и активистами 25 марта на Октябрьской площади. Они пришли туда, чтобы пройти от площади до дома на улице Володарского, 9, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР. До начала акции Толстая приковала себя цепью к столбу. Сотрудники милиции задержали ее и других активистов и политиков, пришедших на акцию.


Через пару часов всех, кроме Толстой, отпустили. Женщину доставили в ИВС на Окрестина, где она провела трое суток. Судили активистку по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

 
 
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Активистку Елену Толстую, которая во время акции на Октябрьской площади приковала себя цепью к столбу, суд Центрального района оштрафовал на 40 базовых величин (1020...
 
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Клiч Радзiмы
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