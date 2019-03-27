Активистку, приковавшую себя цепью к столбу на Октябрьской площади, оштрафовали

Фото: «Радыё Свабода»





Елену Толстую задержали вместе с другими политиками и активистами 25 марта на Октябрьской площади. Они пришли туда, чтобы пройти от площади до дома на улице Володарского, 9, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР. До начала акции Толстая приковала себя цепью к столбу. Сотрудники милиции задержали ее и других активистов и политиков, пришедших на акцию.









Через пару часов всех, кроме Толстой, отпустили. Женщину доставили в ИВС на Окрестина, где она провела трое суток. Судили активистку по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

