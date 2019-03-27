«Мать держала ребенка». Останки 1214 человек подняли из-под земли на месте расстрела узников Брестского гетто

На месте расстрела поисковики работали около двух месяцев. Площадь раскопок составляла 40 метров в длину и 4 метра в ширину. Человеческие кости находили на глубине 1,5 метра. Во многих черепах были дыры от затылочных огнестрельных ранений. Находили также останки родителей, которые пытались закрыть собой детей:





— Мы нашли скелет, начали его поднимать, а под ним был детский. По тазу установили, что останки взрослого человека принадлежат женщине. Мать держала ребенка, — рассказал командир 1-го специализированного взвода 1-й специализированной роты 52-го специализированного поискового батальона старший лейтенант Дмитрий Каминский.





Поисковики заверили, что из-под земли достали останки всех расстрелянных на данном участке узников.





— На данном участке инвестиционного пятна захоронений больше нет, — подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.









Специалисты также обследовали прилегающую к месту расстрела территорию. Там человеческих останков они не нашли.





Массовое захоронение в центре Бреста обнаружили в январе 2019 года при рытье котлована под элитный жилой комплекс на углу Куйбышева и Машерова. По словам поисковиков, застройщик оказывал им помощь с необходимой техникой:





— Если бы не они, то мы бы еще месяца два лопатами копали, — говорит Дмитрий Каминский.





Ожидается, что в мае найденные останки перезахоронят на Северном кладбище, где в 2011 году установили памятник жертвам гетто, а на месте обнаружения захоронения сделают зеленую зону.





Строительство прямо в месте массового расстрела, по словам мэра Рогачука, проектом «Прибужского квартала» изначально не предусматривалось.





— Строящееся здание не ложится на место захоронения. От края фундамента до захоронения пять метров.