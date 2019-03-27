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Карбалевич: Спектакль в "Купаловском" был заранее спланирован

28.03.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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27 марта Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого и министра сельского хозяйства Леонида Зайца. Оба курировали сельское хозяйство с 2012 года, на руководящих должностях — с начала 1990-х.



Политолог Валерий Карбалевич в комментарии «Салідарнасці» рассказал, что стоит за очередным кадровым решением руководителя страны.

— За этим решением стоит многое. Это, понятно, и спектакль, и пиар. Хотя и пиар, и спектакль в действиях Лукашенко, как у любого политика, это обыкновенное дело, норма. Он устраивает подобное как во время избирательных компаний, так и между ними. В этом ничего принципиально нового нет, — подчеркнул эксперт.

Валерий Карбалевич обратил внимание на одну особенность в произошедшем после инспекции Шкловского района:

— Я думаю, что Лукашенко заранее принял решение поменять этих руководителей по каким-то причинам, которые его не удовлетворяют. А основание нашел благодаря этому эпизоду. Думаю, при желании найти ферму в Шкловском районе, где будут такие коровы, не проблема. Зайди на любую из них — и будет примерно такая же ситуация. То есть повод для отставки был полностью запрограммирован.

Политолог напомнил, что при замене экономического блока правительства год назад было решено оставить на постах Русого и Зайца, курирующих сельскохозяйственную отрасль:

— При этом глава государства сам объяснил это тем, что год был тяжелым, неурожайным, с неблагоприятными климатическими условиями. Соответственно, итоги для сельского хозяйства были не лучшими, но для этого были объективные причины. Ну а теперь пришло время вдогонку поменять и их.


Карбалевич также напомнил, что руководитель страны регулярно делает перестановки в правительстве. И та отставка экономического блока в прошлом году также была заранее запланирована. А в качестве причины была избрана ситуация в Оршанском районе, что вылилось в очередной политический спектакль.

От смены руководства в сельскохозяйственном блоке политолог не ждет особых перемен:

— Здесь мало что зависит от персоналий, больше от экономической политики. Здесь ставка делается на госсектор, по своей природе эта система неэффективна, Лукашенко не желает отдавать землю в сельском хозяйстве в частную собственность. Без изменения экономических условий, политики, замена кадров сама по себе не сможет дать каких-либо результатов.

 
 
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27 марта Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого и министра сельского хозяйства Леонида Зайца. Оба курировали сельское хозяйство с 2012 года, на...
 
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