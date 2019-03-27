Как поменялась власть в Доме футбола: максимально наглядно

Отчетно-выборная конференция АБФФ, которая прошла в среду, принесла множество перестановок в верхах белорусского футбола. Изменения коснулись всех постов, куда добиралось волеизъявление делегатов.





Главное из них касается кресла главы Дома футбола – новым председателем федерации стал депутат Палаты представителей Владимир Базанов.





Новый босс сразу же выбрал себе новых помощников – делегаты перечить желанию Владимира Александровича не стали.





Пост генерального секретаря АБФФ пока остается вакантным. Дело в том, что его назначением занимается исполком, который только что избрали. Вот вам и один из пунктов повестки на ближайшее заседание. Базанов подтвердил, что Вергейчик совмещать две должности, как это в свое время делал Сафарьян, не будет.









Самые многочисленные изменения коснулись исполкома. Главный орган федерации обновился на две третьи – из прежнего состава осталось всего семь человек (Сафарьян, Куница, Вергейчик, Троцюк, Чикун, Пигулевский, Летяго). Выборы проходили в напряженной обстановке.







