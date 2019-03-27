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ОАО "Молоко" отказалось покупать линию для производства камамбера из-за низкого спроса

28.03.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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«Народные новости Витебска» получили от ОАО «Молоко» опровержение информации о производстве сыра с белой плесенью в Лиозно, которая была подготовлена на основании публикации в газете «Сцяг перамогі».



По требованию ОАО «Молоко» редакция публикует текст опровержения, поскольку признает, что допустила неточность в части информации о закупке дорогостоящей линии по производству сыра камамбер.

"В целях реализации инновационного проекта «Организация инновационной технологии производства сыров, созревающих с участием белой поверхностной плесени», обработки технологических процессов производства сыров, созревающих с участием белой поверхностной плесени типа «Камамбер», в производственном цеху в городском поселке Лиозно ОАО «Молоко» в 2018 году осуществлялась выработка пробных партий сыра.

ОАО «Молоко» г. Витебск активно проводило работу по продвижению инновационного продукта на рынки Республики Беларусь и за ее пределы: проведены дегустации сыра с белой плесенью в крупных торговых сетях, изготовлены и распространены презентационные листовки, проводилась трансляция рекламного аудиоролика на радио, видеоролика на телевидении.

В мае 2018 года был объявлен тендер на закупку технологической лини по переработке 40 тонн молока для производства сыров, созревающих при участии белой плесени, тип «Камамбер», производительностью 5 тонн в сутки. Вся информация о процедуре закупки размещена в свободном доступе на сайте: www.icetrade.by (процедура закупки № 2018-570163).

Выпуск и объем реализации сыра «Камамбер» с апреля по сентябрь 2018 года включительно составил всего лишь 1,8 тонн, или 300 кг сыра в месяц. Учитывая, что изготовление данного вида сыра с белой плесенью требует особых условий и не позволяет одновременно производить на производственных площадях цеха иные виды продукции, эффективность производства и рентабельность продаж сыра «Камамбер» оказалась крайне низкой.

Процент загрузки производственных мощностей цеха в городском поселке Лиозно в период производства сыра с белой плесенью составил всего 2%. Среднесписочная численность работающих в производственном цеху составляет 49 человек. В целях обеспечения полной занятости работников цеха предприятие вынуждено было привлекать их для работы в других удаленных производственных цехах ОАО «Молоко» г. Витебск.

Следует отметить, что согласно данным бизнес-плана инновационного проекта «Организация инновационной технологии производства сыров, созревающих с участием белой поверхностной плесени» с учетом окупаемости проекта и условий оказания государственной поддержки в части выделения средств инновационного фонда производство и реализация сыра должно составить 2,3 тонн в сутки, либо порядка 70 тонн сыра в месяц.

По информации Министерства по сельскому хозяйству и продовольствию Республики Беларусь объемы импорта и реализации сыров типа «Камамбер» составляет 146 кг в сутки либо 4,4 тонны сыра ежемесячно.

Таким образом, реализация инновационного проекта в объемах, запланированных бизнес-планом, оказалась невозможной.

По согласованию с Советом Министров Республики Беларусь проект «Организация инновационной технологии производства сыров, созревающих с участием белой поверхностной плесени» был исключен из Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 с учетом сложившегося спроса на данный вид продукта и отсутствием выделения средств для реализации данного проекта, следовательно, процедура закупки производственной линии была отменена, денежные средства в размере 4 000 000 евро на ее приобретение потрачены не были.

Вместе с тем, хотим отметить, что производство сыра, созревающего с участием белой поверхностной плесени типа «Камамбер», по торговой маркой «Витебское молоко» с учетом проведенных мероприятий по продвижению продукта планируется организовать на отдельном участке производственного цеха в г.п.Лиозно с минимальными затратами за счет собственных средств и с учетом сложившегося спроса на данный вид сыра", - говорится в опровержении.


От редакции ННВ: сообщение об отмене тендера на закупку этой линии было размещено на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен 30 ноября 2018 года. Также отметим, что в сообщении ОАО «Молоко» никак не комментируется информация о перемещении линии по производству сулугуни в Шумилино, а затем возвращении производства в Лиозно, и стоимость этой процедуры.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Народные новости Витебска» получили от ОАО «Молоко» опровержение информации о производстве сыра с белой плесенью в Лиозно, которая была подготовлена на...
 
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