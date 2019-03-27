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Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлен на два года

28.03.2019 19:16 — Разное | Интерфакс  
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Штаб-квартира Североатлантического альянса объявила в четверг о продлении государствами - членами НАТО мандата генерального секретаря организации Йенса Столтенберга до 30 сентября 2022 года.

"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года. Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему", - сказано в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Комментируя это решение Североатлантического совета, Й.Столтенберг написал в своем микроблоге в "Твиттере": "Считаю за честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему".

 
 
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Штаб-квартира Североатлантического альянса объявила в четверг о продлении государствами - членами НАТО мандата генерального секретаря организации Йенса...
 
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