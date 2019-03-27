Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем приняли участие в открытии памятника жертвам нацизма "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец".

Как передает пресс-служба президента Беларуси, А.Лукашенко в своей речи подчеркнул, что бережное отношение к памяти о жертвах нацизма стало частью белорусской национальной идеи.

"Память о павших в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи", - сказал белорусский президент.

По его словам, "осознание уроков Второй мировой войны находит отражение и в миролюбивой внешней политике Беларуси". Он также подчеркнул, что последовательное стремление белорусов вносить свой вклад в урегулирование конфликтов, снижение напряженности через содействие диалогу и сотрудничеству в регионе и мире.

"Народы Беларуси и Австрии, как и все народы Европы, пережили общую кровавую трагедию Второй мировой войны. Миллионы граждан наших стран стали жертвами нацистской политики геноцида. Сегодня нас объединили боль памяти и зов совести, нравственный и человеческий долг, ответственность за судьбы будущих поколений", - подчеркнул А.Лукашенко.

Памятник "Массив имен" посвящен памяти более 10 тыс. австрийских граждан еврейского происхождения, убитых здесь в 1941-1942 годах. Памятник установлен в соответствии с договоренностями на высшем уровне. Финансирование осуществлено из средств ведомства федерального канцлера Австрии и Национального фонда Австрии для жертв национал-социализма. Монумент представляет собой установленные на постамент десять колонн, символизирующих десять эшелонов с австрийскими евреями, депортированными из Вены в Тростенец. На колоннах изображены имена жертв (без фамилий), частично размытые и полустертые. Установлена также плита с текстом на белорусском, русском и немецком языках: "Вечная память австрийским евреям - жертвам нацистского режима. После многих лет расистского преследования и угнетения тысячи людей были депортированы в 1941-1942 годах из Вены и были убиты в лагере смерти Тростенец под Минском. Мы всегда будем чтить их память, их имена не будут забыты. Австрийская Республика. 2019 год". Под названием памятника на иврите выбито слово "Помни".