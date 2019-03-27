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Финансирование БелАЭС идет без сбоев, заявляют в Минэнерго

28.03.2019 17:55 — Разное | Интерфакс  
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Финансирование проекта по строительству Белорусской АЭС осуществляется без сбоев, заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

"Сегодня с генподрядчиком мы не имеем никаких сбоев по финансированию", - сказал М.Михадюк  на пресс-конференции в Островце в четверг.

По словам замминистра, по условиям контракта "каждая процентовка, каждая платежка на оборудование на 90% оплачивается из кредита (российского экспортного кредита на строительство БелАЭС – ИФ), 10% - за счет средств белорусской стороны"

При этом он подчеркнул, что при строительстве станции "считаем каждый рубль, но не экономим на безопасности".

"Конкретную стоимость АЭС проследим ближе к окончанию стройки, она зависит от многих факторов, в том числе от курса валют, ценовых индексов в строительстве и других. Что касается объема оплаченных работ и услуг, думаю, мы экватор перешли", - подытожил М.Михадюк.

Как сообщалось, Россия выделила Беларуси на строительство БелАЭС кредитную линию на $10 млрд на 28 лет, с отсрочкой на 7 лет. Кредит закрывает 90% стоимости станции.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Финансирование проекта по строительству Белорусской АЭС осуществляется без сбоев, заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. "Сегодня с...
 
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