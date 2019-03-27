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Не известные науке насекомые возрастом 50 млн лет обнаружены в янтаре из калининградского музея

28.03.2019 17:52 — Разное | Интерфакс  
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Ученые из Сибирского отделения академии РАН исследовали коллекцию Музея янтаря в Калининграде и обнаружили новые виды насекомых.

Как сообщили "Интерфаксу" в Музее янтаря, было сделано открытие мирового уровня.

"Палеонтомологи из Новосибирска Андрей Легалов и Сергей Чернышев, исследуя различные образцы янтаря, хранящиеся в музее, обнаружили порядка 10 видов не известных науке насекомых. Застывшие в янтарной смоле насекомые обитали в лесах Эоценовой эпохи от 55 до 38 млн лет назад", - отметил сотрудник музея.

Ученые специально приехали в Музей янтаря, уникальная коллекция которого насчитывает около 10 тыс. образцов. Они рассчитывали в ходе исследований найти что-то интересное в янтарных камнях с инклюзами (ископаемые остатки живого организма), но на такие открытия не надеялись, добавили в учреждении.

Музейный фонд всегда открыт для таких исследований. При этом в следующем году в музее будет создана специальная лаборатория для аналогичных научных работ, сказал собеседник агентства.

 
 
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Ученые из Сибирского отделения академии РАН исследовали коллекцию Музея янтаря в Калининграде и обнаружили новые виды насекомых. Как сообщили "Интерфаксу" в Музее...
 
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