Минтранс намерен оптимизировать структуру управления водным транспортом

Структуру управления водным транспортом планируется оптимизировать, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Мы очень серьезно задумались над тем, чтобы изменить структуру управления водного транспорта, оптимизировать ее и определиться с теми направлениями, которые в первую очередь необходимо развивать", - сказал А.Авраменко.

Он уточнил, что речь идет о развитии международного водного пути Е40 (река Припять) и перевозках в направлении Украины. "Сегодня активно работаем с украинской стороной, чтобы обеспечить соответствующие глубины, что позволило бы иметь перевозчикам долгосрочные контракты на период навигации", - отметил глава Минтранса.

Кроме того, планируется создать условия для привлечения инвестиций в данный сектор. "Сейчас он отстающий", - констатировал А.Авраменко, уточнив, что доля водного транспорта в общем балансе перевозок составляет менее 1%.

В материалах для СМИ к пресс-конференции сообщается, что в среднесрочной перспективе планируется систематизировать государственные услуги в сфере водного транспорта и услуги по управлению транспортной инфраструктурой, сконцентрировав их в рамках одного юридического лица. Также планируется разделить перевозочную и портовую деятельность, что обеспечит равный доступ к инфраструктуре для всех субъектов.