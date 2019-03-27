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В Беларуси стоимость аренды госнедвижимости с 1 апреля вырастет на 5%
В Беларуси базовая арендная величина с 1 апреля 2019 года вырастет на 4,9% до Br16,9, сказано в сообщении на сайте Национального центра правовой информации со ссылкой на постановление Совмина № 197от 27 марта 2019 года.
В предыдущий раз базовая арендная величина повышалась год назад - с 1 апреля 2018 года (до Br16,11 копеек).
Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.
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В Беларуси базовая арендная величина с 1 апреля 2019 года вырастет на 4,9% до Br16,9, сказано в сообщении на сайте Национального центра правовой информации со ссылкой на...
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