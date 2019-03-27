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В Минске проходит I форум импакт-инвестиций

28.03.2019 19:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Импакт-инвестиции или инвестиции социального воздействия – это новый мировой финансовый тренд, который открывает уникальные возможности для бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит I форум импакт-инвестиций

То есть бизнес может инвестировать в стратегии, в которых экологические и социальные результаты оцениваются так же высоко, как и финансовая прибыль. Так, Банк развития по итогам 2018 года направил на программу поддержки малого и среднего предпринимательства Br200 млн. Так вот, Br30 млн пошли на программы поддержки социального, женского предпринимательства, малого бизнеса в сельской местности.  

Больше новостей экономики за 28 марта здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Импакт-инвестиции или инвестиции социального воздействия – это новый мировой финансовый тренд, который открывает уникальные возможности для...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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