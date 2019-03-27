ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 28.03.2019

28.03.2019 19:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Кто готов инвестировать в социальное предпринимательство, вырастут ли цены на услуги такси в преддверии II Европейских игр и о каких изменениях по маркировке обуви бизнесменов уведомило Министерство по налогам и сборам? Подробнее в деловых новостях в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Минске проходит I форум импакт-инвестиций

Новости экономики за 28.03.2019

МАРКИРОВКА ОБУВИ ПО-НОВОМУ  

Министерство по налогам и сборам проинформировало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке возврата контрольных знаков для маркировки обуви. В профильном ведомстве напомнили, что в середине марта Совет министров принял постановление «О создании национальной системы маркировки товаров». Согласно документу, с 15 апреля отменяется обязанность субъектов хозяйствования маркировать обувь контрольными знаками. Возникает вопрос: а что делать тем, кто эти самые знаки купил про запас и не успеет использовать до указанного срока? Министерство разъясняет, что вернуть контрольные (идентификационные) знаки в «Издательство «Белбланкавыд» субъекты хозяйствования вправе не позднее трех месяцев со дня их приобретения.    

Службы такси не будут повышать цены ко II Европейским играм   
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кто готов инвестировать в социальное предпринимательство, вырастут ли цены на услуги такси в преддверии II Европейских игр и о каких изменениях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлен на два года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика