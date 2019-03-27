БАТЭ идет в поход за 16-м золотом. «Шахтер» и два «Динамо» - против

29 марта двумя матчами в Гомеле и Минске стартует 29-й чемпионат Беларуси. Все уже настолько привыкли к победам БАТЭ, что даже сложно представить, будто чемпионом может быть кто-то другой. Между тем такие планы ежегодно вынашивают и другие команды, жаждущие сбросить борисовчан с трона. Есть такие мечтатели и в этом году. Но получится ли у них сказку сделать былью? Дождемся осени — увидим.





БАТЭ: Первый сезон без Анатолия Капского

Для БАТЭ новый сезон станет первым, в котором придется стартовать без напутствий основателя и бессменного руководителя клуба Анатолия Капского, который ушел из жизни в сентябре 2018-го. Тот удар борисовчане выдержали с честью, не только завоевав 13-е кряду золото чемпионата Беларуси, но и сумев пробиться в плей-офф Лиги Европы, где уже в феврале этого года в одном из двух матчей 1/16 финала смогли обыграть лондонский «Арсенал».

Дальше борисовчане пройти не смогли, но разжились ценным еврокубковым опытом. Который был как нельзя кстати для многих новобранцев команды, ведь в межсезонье клуб покинули немало ключевых исполнителей. Мирко Иванич и Неманья Милунович перешли в сербскую «Црвену Звезду», лучший футболист Беларуси-2017 Михаил Гордейчук — в казахстанский «Тобол», Денис Поляков — в екатеринбургский «Урал», Максим Володько — в тульский «Арсенал», Николай Сигневич забивает уже за венгерский «Ференцварош»… Ушли также мало игравший из-за травм серб Никола Василевич и угандиец Вильям Кизито, так и не пробившийся в состав.

В прежние годы БАТЭ старался компенсировать потери, приглашая лучших белорусов из национального чемпионата. Но сейчас этот ресурс, похоже, оскудел, поскольку большинство новобранцев борисовчан в этом сезоне — иностранцы. Причем если прежде селекционеры БАТЭ шерстили в основном балканский рынок, то теперь обратили внимание на северный вектор. Так, в защите появился 26-летний норвежец Эмиль Йонассен, в полузащите — 20-летний исландец Виллюм Тор Виллюмссон.

Кроме того, для укрепления оборонительной линии БАТЭ пригласил уроженца Туркменистана Джамалдина Ходжаниязова, который является выпускником тольяттинской академии имени Коноплева и имеет российское гражданство. В юном возрасте он заключил контракт с питерским «Зенитом», но в основном скитался по арендам. А затем судьба забросила его в датский «Орхус». Но самыми значимыми достижениями в карьере 22-летнего футболиста пока остаются две медали юниорских чемпионатов Европы в составе сборной России — золото в 2013 году в возрастной категори U17 и серебро 2015 года на первенстве континента U19.

Из-за границы БАТЭ выписал даже белорусского форварда Антона Сароку, который расстался с «Локереном» после того, как клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бельгии. До отъезда в Бельгию Антон выступал за минское «Динамо», а в составе сборной Беларуси в октябре 2017-го забивал в ворота сборной Франции на «Стад де Франс».

Атакующую линию БАТЭ укрепил также силовой сербский форвард Неманья Милич, перешедший из «Црвены Звезды».

Впрочем, в чемпионате Беларуси БАТЭ также присмотрел пару игроков.

Один из них — это сербский снайпер «Городеи» Боян Дубайич, наколотивший 23 гола в 47 матчах за «сахарных». Причем 4 из этих мячей влетели в ворота БАТЭ.

Еще один новобранец из родного чемпионата — это 22-летний универсал Дмитрий Бессмертный, который способен играть в защите и полузащите. Его борисовчане приметили в «Минске», где в прошлом сезоне он отличился 8 (4+4) результативными баллами, выступая в основном на правом фланге обороны.

Как видим, количественно межсезонные потери клуб восполнил, но далеко не факт, что все из новобранцев смогут проявить себя в БАТЭ.

Здесь уже многое зависит в том числе и от 38-летнего рулевого Алексея Баги. Для него это будет первый полноценный сезон в роли главного тренера. В прошлом году в межсезонье команду готовил уволенный затем в июне Олег Дулуб, и некоторые намекали на то, что базу для итогового успеха заложил именно он.

Такого же плана испытание, и даже посерьезнее, ждет и нового руководителя ФК БАТЭ Андрея Капского.



Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

Сможет ли 27-летний председатель правления выдержать давление и успешно продолжить дело легендарного отца? От этого зависит не столько результат в этом сезоне, сколько судьба клуба в будущем.

За 21 сезон в высшей лиге БАТЭ 15 раз выиграл золото, 4 раза — серебро и 1 раз — бронзу. Причем на протяжении вот уже 13 лет кряду БАТЭ никому не отдает чемпионство.

Новый сезон БАТЭ начал с двухматчевой дуэли в 1/16 Лиги Европы против английского «Арсенала», сенсационно победив в Борисове (1:0) и крупно проиграв в Лондоне (0:3). А затем было поражение в Суперкубке, где БАТЭ второй год подряд уступил трофей брестскому «Динамо» (1:3).

При этом еще зимой Алексей Бага подчеркивал, что он не будет форсировать форму команды ни к противостоянию с «Арсеналом» в Лиге Европы, ни к Суперкубку, а намерен планомерно готовить коллектив к долгому сезону.

Правда, вряд ли в планы наставника входил мартовский вылет в четвертьфинале Кубка Беларуси, где борисовчане по сумме двух матей уступили «Ислочи» (1:1 дома и 0:1 в гостях). И вот как раз эта неудача спровоцировала разговоры о том, что БАТЭ якобы уже не тот.

Ну и, конкуренты, ясное дело, приободрились.

«Шахтер»: Выиграть всё

А вы помните, кто последним завоевывал золото до того, как наступила эра БАТЭ? Да-да, в 2005 году это был как раз-таки «Шахтер» под руководством Юрия Вергейчика, который давно переквалифицировался из тренеров в управленцы и вчера дорос уже до первого зампреда федерации футбола.

2005-й — единственный год в истории БАТЭ, когда клуб вообще остался без медалей чемпионата страны. «Шахтер» же с тех пор упорно топтался у вершины, но больше на нее ни разу так и не взобрался — 6 вторых и 5 третьих мест.

После того, как в 2013-м из клуба ушел Владимир Журавель, в Солигорске началась чехарда с тренерами. А в 2017 году приключения команды разнообразил еще и приход на пост спортивного директора латвийского специалиста Дмитрия Хохлова. Невнятный старт в прошлом сезоне под управлением польского наставника Марека Зуба подвигнул боссов команды к очередным переменам, и вскоре в Солигорске появился российский специалист Сергей Ташуев.



Сергей Ташуев. Фото: ФК «Шахтер»

Ему довольно быстро удалось придать стройность игре, а с ней пришли и результаты. Недаром многие специалисты отмечали, что если б он работал с дружиной с начала сезона, горняки боролись бы за золото.

Сейчас Ташуеву представился реальный шанс подтвердить лестные для него предположения. Он сам провел предсезонку и получил возможность провести качественную селекцию.

За исключением нападающего Дениса Лаптева, которого переманило брестское «Динамо», горнякам удалось сохранить ключевых игроков.

Кроме того, ряды «Шахтера» пополнились добротными футболистами. К примеру, 27-летний украинский защитник Василий Прийма имеет опыт выступлний за итальянские «Торино» и «Фрозиноне», а на родине играл за донецкий «Металлург» и луганскую «Зарю».

24-летний защитник Никола Антич — воспитанник белградского «Партизана». Профессиональную карьеру начал в футбольном клубе «Рад», выступал за «Палич», «Црвену Звезду» и «Ягодину». До перехода в «Шахтер» провел три с половиной года в «Войводине», в которой был капитаном команды. В составе сборной Сербии (U19) выигрывал юношеский чемпионат Европы (2013).

10-кратный чемпион Беларуси в составе БАТЭ Александр Володько после годичной побывки в карагандинском «Шахтере» вернулся на родину, но не в Борисов, а в другой «Шахтер» — солигорский. В свои 32 года этот полузащитник еще способен на многое.

На замену Лаптеву «Шахтер» пригласил видного по меркам белорусского чемпионата форварда Владимира Хващинского, который в минувшем сезоне играл за минское «Динамо». Если вы еще не забыли, в 2011 году он становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы.

Атаку укрепил также опытный 30-летний хорватский нападающий Дарко Бодул. Он прошел школу австрийских клубов «Фортуна» и «Фёрст», занимался в академиях голландских «Херенвена» и «Аякса». После дебюта за амстердамцев в игре против «Витесса» был отдан в аренду в роттердамскую «Спарту». Выступал за австрийский «Штурм» и «Альтах», датский «Оденсе», шотланский «Данди Юнайтед». Последние сезоны провел, играя в российской премьер-лиге — за «Амкар» и «Енисей».

В Солигорск из аренды в гродненском «Немане» вернулся также 34-летний форвард Николай Януш, который выиграл с «Шахтером» 6 медалей чемпионатов Беларуси и дважды становился лучшим бомбардиром высшей лиги. Вероятно, лучшие годы карьеры у него уже позади, но огромный опыт и голевое чутье вполне еще могут пригодиться.

Из других новобранцев отметим также 24-летнего украинского форварда Никиту Татаркова из одесского «Черноморца» и 28-летнего латвийского нападающего Эдуарда Вишнякова. Ранее он выступал в том числе за казахстанский «Шахтер» из Караганды, польские клубы «Виздев» и «Рух», а также за бельгийский «Вестерлоо». Имеет на счету 15 матчей за национальную сборную Латвии.

На вчерашней встрече с болельщиками в актовом зале ОАО «Беларуськалий» главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев четко озвучил задачи на сезон.

— Их даже ставить не надо — они витают в воздухе. Победа в чемпионате, Кубке и выход в групповую стадию Лиги Европы — это максимум, которого команда может добиться в нынешнем сезоне. К этому максимуму мы и будем стремиться, — приводит слова наставника официальный сайт ФК «Шахтер».

«Динамо-Минск»: Можно ждать чего угодно

Минское «Динамо» — самая непредсказуемая команда предстоящего чемпионата. Витавшие еще с прошлого лета слухи о том, что хозяин команды Юрий Чиж может оставить клуб, нашли очередное подтверждение.

Чиж продает «Динамо». Дорого

Но пока Чиж, похоже, никуда не ушел. Сегодня игроки и тренеры минского «Динамо», а также сотрудники клуба поздравили его с 56-м днем рождения.

И хотя на закрытии минувшего сезона премьер-министр страны Сергей Румас заверил , что даже если Чиж уйдет, минское «Динамо» никуда не денется, нынешняя неопределенность накладывает отпечаток на подготовку команды к новому сезону.

Хотя в клубе очень старались, чтобы неясность с юридическим статусом не мешала футболистам. Команда провела качественные предсезонные сборы, причем начались они еще до назначения нового главного тренера. Им стал 51-летний украинский специалист Роман Пилипчук. В России он зарекомендовал себя как квалифицированный ассистент главного тренера, аналитик, который может по косточкам разобрать любого соперника. Но серьезных достижений в роли главного у него пока нет.



Роман Пилипчук. Фото: ФК «Динамо-Минск»

Как известно, в белорусском чемпионате мало кому из иностранных специалистов удавалось себя проявить. Здесь есть своя специфика. А уж тем более, в таком клубе, как минское «Динамо». Пока мы не знаем, сохранят ли возможные будущие хозяева клуба традицию Юрия Чижа, привыкшего менять тренеров чаще, чем перчатки.

А пока странные случаи происходят с футболистами. Так, Филиппа Иванова отчислили из команды за ночное возвращение в гостиницу после отбоя. Но удивительно не это, а то, что рассказал нападающий в интервью Tribuna.com . По его словам, подписанный игроком контракт две недели лежал в офисе без подписи руководителей клуба, не был зарегистрирован в федерации, а футболист ничего об этом не знал.

Кроме того, воспитательные меры принимались к хорватскому легионеру Динко Треботичу (его не ставили на спарринги) и Алексею Гавриловичу (его отправляли в дубль).

Из интервью все того же Филиппа Иванова стало известно о некоторых новых правилах, установленных тренером. Например, на сборах он запретил игрокам ходить в столовую в шортах.

Но больше всего настораживает появление рядом с «Динамо» скандально известного российского агента Сергея Новикова. В 2016 году с группой обещавших светлое будущее инвесторов он пришел в бобруйскую «Белшину», которая вскоре обанкротилась.

Между тем в межсезонье состав команды сильно обновился. Среди заметных белорусских новобранцев — нападающие Егор Зубович (вернулся из Малайзии), Кирилл Вергейчик (лучший бомбардир «Витебска») и полузащитник Эдгар Олехнович.

Из иностранцев выделим Алана Чочиева, который является лучшим другом Александра Кокорина, коротающего нынче свои дни в «Бутырке».

Еще один россиянин — 23-летний защитник Георгий Тигиев, в биографии которого значатся «Торпедо» (Москва), «Анжи» (Махачкала), «Спартак» (Москва), «Крылья Советов» (Самара).

Яркой звездой высшей лиги может стать 29-летний полузащитник, уроженец Бразилии с бельгийским паспортом Данило, поигравший в таких клубах, как «Стандард» (Бельгия), «Металлург» (Донецк, Украина), «Днепр» (Украина), «Мордовия» (Саранск, Россия), Антальяспор" (Анталия, Турция), «Аль-Вахда» (Абу-Даби, ОАЭ).

Команду пополнили также полузащитники Салли Муниру (Гана) из турецкого «Матальяспора» и Энис Гавазай (Албания), поигравший в свое время в красноярском «Енисее».

Как признаются футболисты, главный тренер серьезное внимание уделяет тактическим перестроениям и хочет привить команде активный, атакующий футбол, что нетипично для белорусского чемпионата.

«Динамо-Брест»: Жажда свергнуть БАТЭ

Брестские инвесторы сразу же после прихода в клуб заявили о том, что намерены положить конец гегемонии БАТЭ в чемпионате страны. Пока им исправно удается делать это в Кубке и Суперкубке Беларуси, где они два года кряду оставляли борисовчан без этих трофеев.

А вот на длинной дистанции у Бреста пока получается не очень. Виной тому в том числе кадровая суматоха — как на тренерских постах, так и в селекции, где за эти годы прошли вереницы разношерстных игроков.

После минувшего сезона в Бресте снова хотели поменять тренера, но, поразмыслив, все же оставили 41-летнего Марцела Личку, который в прошлом году поработал помощником и в штабе опытного Радослава Латала, и под началом «зеленого» Алексея Шпилевского.

У Лички всегда сохраняся хороший контакт с футболистами, но опыта работы главным тренером не имелось. Тем не менее, в Бресте решили рискнуть.

Команде обеспечили прекрасную предсезонку — качественные спаринги и тренировочные сборы в Эмиратах, Турции и Испании. Даже эпопея с выплатой компенсации гродненскому «Неману» за переход Павла Савицкого вроде как завершилась . И теперь ничто не должно отвлекать от главного. Даже Кубок Беларуси, ведь из него брестчане вылетели, утратив заодно шансы на еврокубки. А вот конкурентам придется выступать на евроарене. А кому-то — еще и за Кубок Беларуси бороться.

В межсезонье Брест вернул из Венгрии Артема Милевского, от которого прошлым летом избавился не выдержавший давления авторитета подчиненного молодой тренер Шпилевский.



Артем Милевский снова в Бресте. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Про переход Дениса Лаптева из «Шахтера» мы уже сказали.

Плюс новая партия легионеров — защитники Габи Кики (Камерун), Денис Дуарте (Португалия), Йоргос Кацикас (Греция).

Компанию им составил и привлекающийся в сборную Беларуси игрок обороны Александр Павловец, перешедший из жодинского «Торпедо».

Пытаются в Бресте искать за границей и молодых талантов. Сюда можно отнести приглашение 19-летних игроков со шведским паспортом — полузащитника нигерийского происхождения Айомиде Джибоду и арендованного у итальянского «Эмполи» нападающего Мохамеда Адана. Как знать, вдруг кто-то из них выстрелит?

Но главная надежда и опора, конечно же, опытные игроки. Среди них и те, кто немало поиграл за сборную Беларуси. Многие уже выигрывали трофеи с другими клубами, но собрались в Бресте, чтобы пополнить коллекцию. Это вратарь Александр Гутор, защитники Максим Витус и Олег Веретило, полузащитники Артем Быков, Сергей Кривец, Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий. Украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко в нашей высшей лиге тоже на хорошем счету. А есть еще восходящая белорусская звездочка Павел Седько, которого еще в 2015 году хотел переманить к себе БАТЭ. 3 апреля ему исполнится 21 год, и приходит время оправдывать выданные авансы.

Теневые фавориты

В прошлом году главным сюрпризом чемпионата стал «Витебск», который долго держался в тройке лидеров и до последнего сохранял шансы на медали. Однако в этом году хотя бы повторить результат и занять 4-е место будет нелегко — команду покинул перешедший в минское «Динамо» бомбардир Кирилл Вергейчик (11 голов), а также защитник Никита Наумов и полузащитник Ненад Адамович, подавшиеся в казахстанский «Жетысу». Еще одна невосполнимая потеря — гибель в автокатастрофе основного вратаря Андрея Щербакова.

В нынешнем сезоне попортить кровь фаворитам вполне способно жодинское «Торпедо-БелАЗ». Команду возглавил получивший опыт работы в российской премьер-лиге наставник Вадим Скрипченко. В Жодино перебрался голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов и еще несколько добротных отечественных футболистов. Но есть и новобранцы-легионеры — к примеру, Марко Обрадович из российского «Енисея» и Деннис Ульссон из шведского «Сундсвалля».

Руководители жодинского «Торпедо» не скрывают, что им уже надоело обивать пороги пьедестала, хочется на него и забраться.

Среди тех, кто способен нарушить спокойствие прошлогодних лидеров, вполне может оказаться и боевитая «Ислочь». Ведь не зря же она выбила БАТЭ из Кубка Беларуси. Несмотря на то, что состав команды в межсезонье прилично обновился, футболисты уже успели сыграться. Тем более, что среди новичков есть и искушенные по белорусским меркам мастера из минского «Динамо», «Шахтера», жодинского «Торпедо-БелАЗа», а также легионеры из Бразилии, Марокко, Армении и России.

К слову, после того, как белорусов перестали считать легионерами в России, а россиян — в Беларуси, десант из-за Смоленска увеличился в высшей лиге примерно вдвое — до трех десятков человек.

Бывший футболист сборной Беларуси Сергей Герасимец, в 1995 году забивавший в победном матче на стадионе «Динамо» в ворота Голландии, в программе «Спорт-кадр» на «Беларусь 5» высказал беспокойство по поводу отмены лимита на легионеров.

— Думаю, большого оттока из чемпионата Беларуси не будет. Но может получиться так, что средние российские игроки будут занимать места вместо белорусской молодежи. Это проблема актуальная, — сказал Герасимец.

Ну в компанию тех, кто может помешать фаворитам делить медали и путевки в еврокубки, отнесем еще и гродненский «Неман». Команды Игоря Ковалевича всегда отличались боевитостью. А тут еще и мастерства прибавилось — в Гродно не только удалось сохранить прошлогодний состав, но еще и немного укрепиться.

Опыта же и мудрости тренерскому штабу добавит бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев, который будет помощником Ковалевича.

Сам Ковалевич уверяет, что «Неман» будет бороться за место в пятерке сильнейших. Но оттуда ведь и до пьедестала рукой подать. А вдруг не заладится у кого-то из фаворитов?

Кто на вылет?

Жизнь для обитателей нижней части таблицы в новом сезоне наверняка станет беспокойнее. А все потому, что федерация решила немного изменить систему ротации между высшей и первой лигами. Два аутсайдера покинут элитный дивизион напрямую, а третий снизу будет отстаивать место в классе сильнейших в дуэли с третьей командой первой лиги.

В нынешнем сезоне высшую лигу пополнили мозырская «Славия» и минский «Энергетик-БГУ». Как показывает практика, обычно новичкам бывает очень сложно задержаться в элите. Но не будем торопиться записывать мозырян и минчан в безусловные кандидаты на вылет. Все-таки в Мозыре богатые футбольные традиции, и местные власти вроде как стали проявлять интерес к двукратному чемпиону страны.

Что касается «Энергетика», то вдохновителем этого проекта является мэтр отечественного тренерского цеха Анатолий Юревич, который любит и умеет работать с молодежью. Многие стонут от его требований и нагрузок, зато спустя годы вспоминают с благодарностью. Поэтому наверняка и нынешний молодой коллектив Юревича даст бой соперникам по высшей лиге и сделает все, чтобы в ней остаться.

Среди тех, кому придется сражаться за выживание, наверняка будет с трудом удержавшееся в элите в минувшем сезоне минское «Торпедо». Непросто придется и клубу «Дняпро», который был образован после слияния минского «Луча» и могилевского «Днепра».

Футбольный клуб «Гомель» в 2019 году отмечает свой 60-й день рождения, но, похоже, команде придется сильно постараться, чтобы не омрачить юбилей.

1-й тур

29 марта, пятница

«Гомель» — «Неман» (Гродно)

«Минск» — «Витебск»

30 марта, суббота

«Ислочь» (Минский район) — «Городея»

«Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо» (Минск)

БАТЭ (Борисов) — «Дняпро» (Могилев)

31 марта, воскресенье

«Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь)

«Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск)

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест).

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