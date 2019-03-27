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БАТЭ идет в поход за 16-м золотом. «Шахтер» и два «Динамо» - против
29 марта двумя матчами в Гомеле и Минске стартует 29-й чемпионат Беларуси. Все уже настолько привыкли к победам БАТЭ, что даже сложно представить, будто чемпионом может быть кто-то другой. Между тем такие планы ежегодно вынашивают и другие команды, жаждущие сбросить борисовчан с трона. Есть такие мечтатели и в этом году. Но получится ли у них сказку сделать былью? Дождемся осени — увидим.
БАТЭ: Первый сезон без Анатолия Капского
Для БАТЭ новый сезон станет первым, в котором придется стартовать без напутствий основателя и бессменного руководителя клуба Анатолия Капского, который ушел из жизни в сентябре 2018-го. Тот удар борисовчане выдержали с честью, не только завоевав 13-е кряду золото чемпионата Беларуси, но и сумев пробиться в плей-офф Лиги Европы, где уже в феврале этого года в одном из двух матчей 1/16 финала смогли обыграть лондонский «Арсенал».
Дальше борисовчане пройти не смогли, но разжились ценным еврокубковым опытом. Который был как нельзя кстати для многих новобранцев команды, ведь в межсезонье клуб покинули немало ключевых исполнителей. Мирко Иванич и Неманья Милунович перешли в сербскую «Црвену Звезду», лучший футболист Беларуси-2017 Михаил Гордейчук — в казахстанский «Тобол», Денис Поляков — в екатеринбургский «Урал», Максим Володько — в тульский «Арсенал», Николай Сигневич забивает уже за венгерский «Ференцварош»… Ушли также мало игравший из-за травм серб Никола Василевич и угандиец Вильям Кизито, так и не пробившийся в состав.
В прежние годы БАТЭ старался компенсировать потери, приглашая лучших белорусов из национального чемпионата. Но сейчас этот ресурс, похоже, оскудел, поскольку большинство новобранцев борисовчан в этом сезоне — иностранцы. Причем если прежде селекционеры БАТЭ шерстили в основном балканский рынок, то теперь обратили внимание на северный вектор. Так, в защите появился 26-летний норвежец Эмиль Йонассен, в полузащите — 20-летний исландец Виллюм Тор Виллюмссон.
Кроме того, для укрепления оборонительной линии БАТЭ пригласил уроженца Туркменистана Джамалдина Ходжаниязова, который является выпускником тольяттинской академии имени Коноплева и имеет российское гражданство. В юном возрасте он заключил контракт с питерским «Зенитом», но в основном скитался по арендам. А затем судьба забросила его в датский «Орхус». Но самыми значимыми достижениями в карьере 22-летнего футболиста пока остаются две медали юниорских чемпионатов Европы в составе сборной России — золото в 2013 году в возрастной категори U17 и серебро 2015 года на первенстве континента U19.
Из-за границы БАТЭ выписал даже белорусского форварда Антона Сароку, который расстался с «Локереном» после того, как клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бельгии. До отъезда в Бельгию Антон выступал за минское «Динамо», а в составе сборной Беларуси в октябре 2017-го забивал в ворота сборной Франции на «Стад де Франс».
Атакующую линию БАТЭ укрепил также силовой сербский форвард Неманья Милич, перешедший из «Црвены Звезды».
Впрочем, в чемпионате Беларуси БАТЭ также присмотрел пару игроков.
Один из них — это сербский снайпер «Городеи» Боян Дубайич, наколотивший 23 гола в 47 матчах за «сахарных». Причем 4 из этих мячей влетели в ворота БАТЭ.
Еще один новобранец из родного чемпионата — это 22-летний универсал Дмитрий Бессмертный, который способен играть в защите и полузащите. Его борисовчане приметили в «Минске», где в прошлом сезоне он отличился 8 (4+4) результативными баллами, выступая в основном на правом фланге обороны.
Как видим, количественно межсезонные потери клуб восполнил, но далеко не факт, что все из новобранцев смогут проявить себя в БАТЭ.
Здесь уже многое зависит в том числе и от 38-летнего рулевого Алексея Баги. Для него это будет первый полноценный сезон в роли главного тренера. В прошлом году в межсезонье команду готовил уволенный затем в июне Олег Дулуб, и некоторые намекали на то, что базу для итогового успеха заложил именно он.
Такого же плана испытание, и даже посерьезнее, ждет и нового руководителя ФК БАТЭ Андрея Капского.
Сможет ли 27-летний председатель правления выдержать давление и успешно продолжить дело легендарного отца? От этого зависит не столько результат в этом сезоне, сколько судьба клуба в будущем.
За 21 сезон в высшей лиге БАТЭ 15 раз выиграл золото, 4 раза — серебро и 1 раз — бронзу. Причем на протяжении вот уже 13 лет кряду БАТЭ никому не отдает чемпионство.
Новый сезон БАТЭ начал с двухматчевой дуэли в 1/16 Лиги Европы против английского «Арсенала», сенсационно победив в Борисове (1:0) и крупно проиграв в Лондоне (0:3). А затем было поражение в Суперкубке, где БАТЭ второй год подряд уступил трофей брестскому «Динамо» (1:3).
При этом еще зимой Алексей Бага подчеркивал, что он не будет форсировать форму команды ни к противостоянию с «Арсеналом» в Лиге Европы, ни к Суперкубку, а намерен планомерно готовить коллектив к долгому сезону.
Правда, вряд ли в планы наставника входил мартовский вылет в четвертьфинале Кубка Беларуси, где борисовчане по сумме двух матей уступили «Ислочи» (1:1 дома и 0:1 в гостях). И вот как раз эта неудача спровоцировала разговоры о том, что БАТЭ якобы уже не тот.
Ну и, конкуренты, ясное дело, приободрились.
«Шахтер»: Выиграть всё
А вы помните, кто последним завоевывал золото до того, как наступила эра БАТЭ? Да-да, в 2005 году это был как раз-таки «Шахтер» под руководством Юрия Вергейчика, который давно переквалифицировался из тренеров в управленцы и вчера дорос уже до первого зампреда федерации футбола.
2005-й — единственный год в истории БАТЭ, когда клуб вообще остался без медалей чемпионата страны. «Шахтер» же с тех пор упорно топтался у вершины, но больше на нее ни разу так и не взобрался — 6 вторых и 5 третьих мест.
После того, как в 2013-м из клуба ушел Владимир Журавель, в Солигорске началась чехарда с тренерами. А в 2017 году приключения команды разнообразил еще и приход на пост спортивного директора латвийского специалиста Дмитрия Хохлова. Невнятный старт в прошлом сезоне под управлением польского наставника Марека Зуба подвигнул боссов команды к очередным переменам, и вскоре в Солигорске появился российский специалист Сергей Ташуев.
Ему довольно быстро удалось придать стройность игре, а с ней пришли и результаты. Недаром многие специалисты отмечали, что если б он работал с дружиной с начала сезона, горняки боролись бы за золото.
Сейчас Ташуеву представился реальный шанс подтвердить лестные для него предположения. Он сам провел предсезонку и получил возможность провести качественную селекцию.
За исключением нападающего Дениса Лаптева, которого переманило брестское «Динамо», горнякам удалось сохранить ключевых игроков.
Кроме того, ряды «Шахтера» пополнились добротными футболистами. К примеру, 27-летний украинский защитник Василий Прийма имеет опыт выступлний за итальянские «Торино» и «Фрозиноне», а на родине играл за донецкий «Металлург» и луганскую «Зарю».
24-летний защитник Никола Антич — воспитанник белградского «Партизана». Профессиональную карьеру начал в футбольном клубе «Рад», выступал за «Палич», «Црвену Звезду» и «Ягодину». До перехода в «Шахтер» провел три с половиной года в «Войводине», в которой был капитаном команды. В составе сборной Сербии (U19) выигрывал юношеский чемпионат Европы (2013).
10-кратный чемпион Беларуси в составе БАТЭ Александр Володько после годичной побывки в карагандинском «Шахтере» вернулся на родину, но не в Борисов, а в другой «Шахтер» — солигорский. В свои 32 года этот полузащитник еще способен на многое.
На замену Лаптеву «Шахтер» пригласил видного по меркам белорусского чемпионата форварда Владимира Хващинского, который в минувшем сезоне играл за минское «Динамо». Если вы еще не забыли, в 2011 году он становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы.
Атаку укрепил также опытный 30-летний хорватский нападающий Дарко Бодул. Он прошел школу австрийских клубов «Фортуна» и «Фёрст», занимался в академиях голландских «Херенвена» и «Аякса». После дебюта за амстердамцев в игре против «Витесса» был отдан в аренду в роттердамскую «Спарту». Выступал за австрийский «Штурм» и «Альтах», датский «Оденсе», шотланский «Данди Юнайтед». Последние сезоны провел, играя в российской премьер-лиге — за «Амкар» и «Енисей».
В Солигорск из аренды в гродненском «Немане» вернулся также 34-летний форвард Николай Януш, который выиграл с «Шахтером» 6 медалей чемпионатов Беларуси и дважды становился лучшим бомбардиром высшей лиги. Вероятно, лучшие годы карьеры у него уже позади, но огромный опыт и голевое чутье вполне еще могут пригодиться.
Из других новобранцев отметим также 24-летнего украинского форварда Никиту Татаркова из одесского «Черноморца» и 28-летнего латвийского нападающего Эдуарда Вишнякова. Ранее он выступал в том числе за казахстанский «Шахтер» из Караганды, польские клубы «Виздев» и «Рух», а также за бельгийский «Вестерлоо». Имеет на счету 15 матчей за национальную сборную Латвии.
На вчерашней встрече с болельщиками в актовом зале ОАО «Беларуськалий» главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев четко озвучил задачи на сезон.
— Их даже ставить не надо — они витают в воздухе. Победа в чемпионате, Кубке и выход в групповую стадию Лиги Европы — это максимум, которого команда может добиться в нынешнем сезоне. К этому максимуму мы и будем стремиться, — приводит слова наставника официальный
«Динамо-Минск»: Можно ждать чего угодно
Минское «Динамо» — самая непредсказуемая команда предстоящего чемпионата. Витавшие еще с прошлого лета слухи о том, что хозяин команды Юрий Чиж может оставить клуб,
Но пока Чиж, похоже, никуда не ушел. Сегодня игроки и тренеры минского «Динамо», а также сотрудники клуба
И хотя на закрытии минувшего сезона премьер-министр страны Сергей Румас
Хотя в клубе очень старались, чтобы неясность с юридическим статусом не мешала футболистам. Команда провела качественные предсезонные сборы, причем начались они еще до назначения нового главного тренера. Им стал 51-летний украинский специалист Роман Пилипчук. В России он зарекомендовал себя как квалифицированный ассистент главного тренера, аналитик, который может по косточкам разобрать любого соперника. Но серьезных достижений в роли главного у него пока нет.
Как известно, в белорусском чемпионате мало кому из иностранных специалистов удавалось себя проявить. Здесь есть своя специфика. А уж тем более, в таком клубе, как минское «Динамо». Пока мы не знаем, сохранят ли возможные будущие хозяева клуба традицию Юрия Чижа, привыкшего менять тренеров чаще, чем перчатки.
А пока странные случаи происходят с футболистами. Так, Филиппа Иванова отчислили из команды за ночное возвращение в гостиницу после отбоя. Но удивительно не это, а то, что рассказал нападающий в интервью
Кроме того, воспитательные меры принимались к хорватскому легионеру Динко Треботичу (его не ставили на спарринги) и Алексею Гавриловичу (его отправляли в дубль).
Из интервью все того же Филиппа Иванова стало известно о некоторых новых правилах, установленных тренером. Например, на сборах он запретил игрокам ходить в столовую в шортах.
Но больше всего настораживает появление рядом с «Динамо» скандально известного российского агента Сергея Новикова. В 2016 году с группой обещавших светлое будущее инвесторов он пришел в бобруйскую «Белшину», которая вскоре обанкротилась.
Между тем в межсезонье состав команды сильно обновился. Среди заметных белорусских новобранцев — нападающие Егор Зубович (вернулся из Малайзии), Кирилл Вергейчик (лучший бомбардир «Витебска») и полузащитник Эдгар Олехнович.
Из иностранцев выделим Алана Чочиева, который является
Еще один россиянин — 23-летний защитник Георгий Тигиев, в биографии которого значатся «Торпедо» (Москва), «Анжи» (Махачкала), «Спартак» (Москва), «Крылья Советов» (Самара).
Яркой звездой высшей лиги может стать 29-летний полузащитник, уроженец Бразилии с бельгийским паспортом Данило, поигравший в таких клубах, как «Стандард» (Бельгия), «Металлург» (Донецк, Украина), «Днепр» (Украина), «Мордовия» (Саранск, Россия), Антальяспор" (Анталия, Турция), «Аль-Вахда» (Абу-Даби, ОАЭ).
Команду пополнили также полузащитники Салли Муниру (Гана) из турецкого «Матальяспора» и Энис Гавазай (Албания), поигравший в свое время в красноярском «Енисее».
Как признаются футболисты, главный тренер серьезное внимание уделяет тактическим перестроениям и хочет привить команде активный, атакующий футбол, что нетипично для белорусского чемпионата.
«Динамо-Брест»: Жажда свергнуть БАТЭ
Брестские инвесторы сразу же после прихода в клуб заявили о том, что намерены положить конец гегемонии БАТЭ в чемпионате страны. Пока им исправно удается делать это в Кубке и Суперкубке Беларуси, где они два года кряду оставляли борисовчан без этих трофеев.
А вот на длинной дистанции у Бреста пока получается не очень. Виной тому в том числе кадровая суматоха — как на тренерских постах, так и в селекции, где за эти годы прошли вереницы разношерстных игроков.
После минувшего сезона в Бресте снова хотели поменять тренера, но, поразмыслив, все же оставили 41-летнего Марцела Личку, который в прошлом году поработал помощником и в штабе опытного Радослава Латала, и под началом «зеленого» Алексея Шпилевского.
У Лички всегда сохраняся хороший контакт с футболистами, но опыта работы главным тренером не имелось. Тем не менее, в Бресте решили рискнуть.
Команде обеспечили прекрасную предсезонку — качественные спаринги и тренировочные сборы в Эмиратах, Турции и Испании. Даже эпопея с выплатой компенсации гродненскому «Неману» за переход Павла Савицкого
В межсезонье Брест вернул из Венгрии Артема Милевского, от которого прошлым летом избавился не выдержавший давления авторитета подчиненного молодой тренер Шпилевский.
Про переход Дениса Лаптева из «Шахтера» мы уже сказали.
Плюс новая партия легионеров — защитники Габи Кики (Камерун), Денис Дуарте (Португалия), Йоргос Кацикас (Греция).
Компанию им составил и привлекающийся в сборную Беларуси игрок обороны Александр Павловец, перешедший из жодинского «Торпедо».
Пытаются в Бресте искать за границей и молодых талантов. Сюда можно отнести приглашение 19-летних игроков со шведским паспортом — полузащитника нигерийского происхождения Айомиде Джибоду и арендованного у итальянского «Эмполи» нападающего Мохамеда Адана. Как знать, вдруг кто-то из них выстрелит?
Но главная надежда и опора, конечно же, опытные игроки. Среди них и те, кто немало поиграл за сборную Беларуси. Многие уже выигрывали трофеи с другими клубами, но собрались в Бресте, чтобы пополнить коллекцию. Это вратарь Александр Гутор, защитники Максим Витус и Олег Веретило, полузащитники Артем Быков, Сергей Кривец, Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий. Украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко в нашей высшей лиге тоже на хорошем счету. А есть еще восходящая белорусская звездочка Павел Седько, которого еще в 2015 году хотел переманить к себе БАТЭ. 3 апреля ему исполнится 21 год, и приходит время оправдывать выданные авансы.
Теневые фавориты
В прошлом году главным сюрпризом чемпионата стал «Витебск», который долго держался в тройке лидеров и до последнего сохранял шансы на медали. Однако в этом году хотя бы повторить результат и занять 4-е место будет нелегко — команду покинул перешедший в минское «Динамо» бомбардир Кирилл Вергейчик (11 голов), а также защитник Никита Наумов и полузащитник Ненад Адамович, подавшиеся в казахстанский «Жетысу». Еще одна невосполнимая потеря — гибель в автокатастрофе основного вратаря Андрея Щербакова.
В нынешнем сезоне попортить кровь фаворитам вполне способно жодинское «Торпедо-БелАЗ». Команду возглавил получивший опыт работы в российской премьер-лиге наставник Вадим Скрипченко. В Жодино перебрался голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов и еще несколько добротных отечественных футболистов. Но есть и новобранцы-легионеры — к примеру, Марко Обрадович из российского «Енисея» и Деннис Ульссон из шведского «Сундсвалля».
Руководители жодинского «Торпедо» не скрывают, что им уже надоело обивать пороги пьедестала, хочется на него и забраться.
Среди тех, кто способен нарушить спокойствие прошлогодних лидеров, вполне может оказаться и боевитая «Ислочь». Ведь не зря же она выбила БАТЭ из Кубка Беларуси. Несмотря на то, что состав команды в межсезонье прилично обновился, футболисты уже успели сыграться. Тем более, что среди новичков есть и искушенные по белорусским меркам мастера из минского «Динамо», «Шахтера», жодинского «Торпедо-БелАЗа», а также легионеры из Бразилии, Марокко, Армении и России.
К слову, после того, как белорусов перестали считать легионерами в России, а россиян — в Беларуси, десант из-за Смоленска увеличился в высшей лиге примерно вдвое — до трех десятков человек.
Бывший футболист сборной Беларуси Сергей Герасимец, в 1995 году забивавший в победном матче на стадионе «Динамо» в ворота Голландии, в программе
— Думаю, большого оттока из чемпионата Беларуси не будет. Но может получиться так, что средние российские игроки будут занимать места вместо белорусской молодежи. Это проблема актуальная, — сказал Герасимец.
Ну в компанию тех, кто может помешать фаворитам делить медали и путевки в еврокубки, отнесем еще и гродненский «Неман». Команды Игоря Ковалевича всегда отличались боевитостью. А тут еще и мастерства прибавилось — в Гродно не только удалось сохранить прошлогодний состав, но еще и немного укрепиться.
Опыта же и мудрости тренерскому штабу добавит бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев, который будет помощником Ковалевича.
Сам Ковалевич уверяет, что «Неман» будет бороться за место в пятерке сильнейших. Но оттуда ведь и до пьедестала рукой подать. А вдруг не заладится у кого-то из фаворитов?
Кто на вылет?
Жизнь для обитателей нижней части таблицы в новом сезоне наверняка станет беспокойнее. А все потому, что федерация решила немного изменить систему ротации между высшей и первой лигами. Два аутсайдера покинут элитный дивизион напрямую, а третий снизу будет отстаивать место в классе сильнейших в дуэли с третьей командой первой лиги.
В нынешнем сезоне высшую лигу пополнили мозырская «Славия» и минский «Энергетик-БГУ». Как показывает практика, обычно новичкам бывает очень сложно задержаться в элите. Но не будем торопиться записывать мозырян и минчан в безусловные кандидаты на вылет. Все-таки в Мозыре богатые футбольные традиции, и местные власти вроде как стали проявлять интерес к двукратному чемпиону страны.
Что касается «Энергетика», то вдохновителем этого проекта является мэтр отечественного тренерского цеха Анатолий Юревич, который любит и умеет работать с молодежью. Многие стонут от его требований и нагрузок, зато спустя годы вспоминают с благодарностью. Поэтому наверняка и нынешний молодой коллектив Юревича даст бой соперникам по высшей лиге и сделает все, чтобы в ней остаться.
Среди тех, кому придется сражаться за выживание, наверняка будет с трудом удержавшееся в элите в минувшем сезоне минское «Торпедо». Непросто придется и клубу «Дняпро», который был образован после слияния минского «Луча» и могилевского «Днепра».
Футбольный клуб «Гомель» в 2019 году отмечает свой 60-й день рождения, но, похоже, команде придется сильно постараться, чтобы не омрачить юбилей.
1-й тур
29 марта, пятница
«Гомель» — «Неман» (Гродно)
«Минск» — «Витебск»
30 марта, суббота
«Ислочь» (Минский район) — «Городея»
«Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо» (Минск)
БАТЭ (Борисов) — «Дняпро» (Могилев)
31 марта, воскресенье
«Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь)
«Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск)
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест).
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Все уже настолько привыкли к победам БАТЭ, что даже сложно представить, будто чемпионом может быть кто-то другой. Между тем такие планы ежегодно вынашивают и другие...
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