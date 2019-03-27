«Болейте» правильно!

В апреле 2019 года стартует Национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу, на стадионе Учреждения «СДЮШОР» г. Ивацевичи», расположенном по адресу: г. Ивацевичи, улица 70 лет Октября, 14а, пройдут футбольные матчи второй лиги.

Уважаемый болельщик!

Во время пребывания на стадионе, мы просим всех любителей футбола соблюдать действующее законодательство, правила поведения на стадионе и положения Регламента УЕФА по безопасности и порядку.

Обращаем Ваше внимание, что охрана общественного порядка и безопасность граждан на стадионе и прилегающей к нему территории при проведении футбольных матчей обеспечивается сотрудниками органов внутренних дел. Пропуск болельщиков осуществляется заблаговременно через установленные входы спортивного объекта. Крупногабаритные предметы (большие сумки, наполненные пакеты, громоздкие предметы и т.д.) должны сдаваться в камеры хранения стадиона.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, на входах (пунктах пропуска) на территорию стадиона, каждый болельщик и его личные вещи будут подвергнуты личному досмотру.

При обнаружении на стадионе подозрительных предметов, просьба самим не предпринимать никаких действий, а немедленно проинформировать об этом сотрудников милиции.

При необходимости оказания экстренной медицинской помощи вы можете обратиться к любому из сотрудников милиции для оперативного прибытия работников скорой медицинской помощи.

Зрителям запрещается:

1. Находиться на стадионе в состоянии опьянения.

2. Совершать какие-либо провокационные действия на стадионе или в непосредственной близости от него (провокационные устные высказывания в адрес спортсменов или болельщиков команды гостей, проявления экстремизма и расизма, использование провокационных знамён, баннеров, флагов и другой атрибутики).

3. Проносить на территорию стадиона:

- холодное, огнестрельное, газовое и иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнические и дымовые средства, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и спортивным сооружениям,

- алкогольные напитки и пиво в любой посуде,

– иные напитки в стеклянной, закрытой посуде.

4. Курить на трибунах и в иных неустановленных местах.

5. Воздействовать в какой бы то ни было форме на стюардов и сотрудников милиции с целью воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей по охране общественного порядка при проведении матча по футболу.

6. Перемещаться из одного сектора в другой.

Болельщики с запрещенными предметами на территорию стадиона допускаться не будут. Лица, не соблюдающие установленные правила поведения при проведении матча, будут незамедлительно удалены за пределы стадиона, а за совершение правонарушений – привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Правила поведения не являются исчерпывающими. Дополнительную информацию можно получить у работников стадиона и сотрудников милиции.

Помните, что соблюдение установленных правил поведения на стадионе при проведении матча по футболу – залог обеспечения общественного порядка и вашей личной безопасности!

Андрей Хвайницкий, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Ивацевичского РОВД