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Фотофакт: Это предполагаемый череп Кастуся Калиновского

28.03.2019 19:40 — Разное | Партизан  
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Фото черепа Кастуся Калиновского публикуется впервые.


Предполагаемый череп Кастуся Калиновского. Фото – Ольга Швед

По словам ученых из Вильнюсского университета, с вероятностью 95% это череп Кастуся Калиновского, передает "Белсат".

Исследователи надеются на позитивный результат переговоров Беларуси и Литвы относительно эксгумации останков старшего брата Калиновского Виктора, могила которого находится в городе Свислочь Гродненской области, чтобы сделать анализ ДНК. Только после этого можно будет говорить, что найденные на горе Гедимина в Вильнюсе останки, действительно принадлежат одному из лидеров национально-освободительного восстания. Переговоры ведутся уже почти год.



Медальон с Матерью Божьей Остробрамской, который мог принадлежать Калиновскому. Фото – Ольга Швед
В этом году 22 марта исполнилось 155 лет со дня смерти Кастуся Калиновского – одного из руководителей восстания 1863-1864 годов.

Калиновского публично повесили на Лукишской площади в Вильнюсе, а похоронили на Замковой горе (горе Гедимина), где 155 лет назад стоял гарнизон русских солдат.

Калиновского похоронили со связанными руками, а тело засыпали известью.

Предполагаемые останки Калиновского и других повстанцев нашли случайно. Из-за оползней на горе Гедимина были запланированы специальные строительные работы по укреплению почвы, но в связи с исторической значимостью места первыми туда пустили не строителей, а археологов.


 
 
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Фото черепа Кастуся Калиновского публикуется впервые.
 
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