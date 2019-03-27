Фотофакт: Это предполагаемый череп Кастуся Калиновского

Предполагаемый череп Кастуся Калиновского. Фото – Ольга Швед

По словам ученых из Вильнюсского университета, с вероятностью 95% это череп Кастуся Калиновского, передает

Исследователи надеются на позитивный результат переговоров Беларуси и Литвы относительно эксгумации останков старшего брата Калиновского Виктора, могила которого находится в городе Свислочь Гродненской области, чтобы сделать анализ ДНК. Только после этого можно будет говорить, что найденные на горе Гедимина в Вильнюсе останки, действительно принадлежат одному из лидеров национально-освободительного восстания. Переговоры ведутся уже почти год.

Медальон с Матерью Божьей Остробрамской, который мог принадлежать Калиновскому. Фото – Ольга Швед

В этом году 22 марта исполнилось 155 лет со дня смерти Кастуся Калиновского – одного из руководителей восстания 1863-1864 годов.





Калиновского публично повесили на Лукишской площади в Вильнюсе, а похоронили на Замковой горе (горе Гедимина), где 155 лет назад стоял гарнизон русских солдат.