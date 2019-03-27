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Беларусь получит от ЕБРР 106 млн евро на ремонт аварийных мостов
28 марта стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Беларуси кредит на 106 миллионов евро под 1,2% на 25 лет. Эти средства пойдут на ремонт 11 аварийных мостов в республике.
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщил, что Беларусь получит от ЕБРР 106 млн евро на реконструкцию 11 мостов, которые сейчас находятся в предаварийном состоянии, пишет
Глава Минтранса уточнил, что на сегодняшний день ремонтные работы проводятся на 5 мостах. Сейчас ведется строительство моста, который был закрыт на обходе Гомеля, также планируется провести реконструкцию моста через реку Пина в Пинске.
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28 марта стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Беларуси кредит на 106 миллионов евро под 1,2% на 25 лет. Эти средства пойдут на ремонт 11...
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