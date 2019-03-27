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Минтранс прорабатывает вопрос прихода лоукостеров в областные аэропорты
28.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Минтранс заинтересован в приходе лоукостеров в областные аэропорты.
Об этом сообщил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре
«Наша базовая стратегия определена таким образом, что мы должны заниматься развитием региональных аэропортов, — отметил руководитель ведомства. — Эти аэропорты сегодня соответствуют всем стандартам. За прошлый год практически все они продемонстрировали неплохую динамику». Он добавил: «В основном это выполнение чартерной программы. Вместе с тем мы заинтересованы, чтобы пришел лоукост. Мы предлагаем, мы открыты в этом плане».
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Минтранс заинтересован в приходе лоукостеров в областные аэропорты. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в...
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