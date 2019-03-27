

Тактико-специальные учения прошли на ОАО «Купалинка» г. Солигорска. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

20 марта работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели учения на одном из швейных предприятий города – ОАО «Купалинка».

Придумав легенду, спасатели оперативно прибыли на место ЧС и принялись к тушению пожара. Но, чтобы усложнить задачу, работники МЧС должны были найти пострадавшего и передать его карете скорой помощи. Благодаря такой слаженной работе команды спасателей задача была выполнена на все 100%.













Для выполнения такого тактического замысла было задействовано 14 единиц техники, бригада скорой медицинской помощи, специалисты из РОВД, газоснабжения и районных электросетей.









С положительной стороны стоит отметить и работников фабрики, которые быстро сориентировались, сообщили в службу «101» о чрезвычайной ситуации, самостоятельно отключили энергоснабжение и начали эвакуацию работников предприятия.









Завершились учения подведением итогов о проведённых тактико-специальных учениях работниками штаба ликвидации ЧС Солигорского горрайотдела. Указания на имеющиеся недостатки и похвала отдельных работников – незамеченным не остался никто.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.