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Тактико-специальные учения прошли на ОАО «Купалинка» г. Солигорска.
28.03.2019 — Разное | Soligorsk News
21 марта 2019 11:15 1026
Тактико-специальные учения прошли на ОАО «Купалинка» г. Солигорска. ФОТОФАКТ.
20 марта работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели учения на одном из швейных предприятий города – ОАО «Купалинка».
Придумав легенду, спасатели оперативно прибыли на место ЧС и принялись к тушению пожара. Но, чтобы усложнить задачу, работники МЧС должны были найти пострадавшего и передать его карете скорой помощи. Благодаря такой слаженной работе команды спасателей задача была выполнена на все 100%.
Для выполнения такого тактического замысла было задействовано 14 единиц техники, бригада скорой медицинской помощи, специалисты из РОВД, газоснабжения и районных электросетей.
С положительной стороны стоит отметить и работников фабрики, которые быстро сориентировались, сообщили в службу «101» о чрезвычайной ситуации, самостоятельно отключили энергоснабжение и начали эвакуацию работников предприятия.
Завершились учения подведением итогов о проведённых тактико-специальных учениях работниками штаба ликвидации ЧС Солигорского горрайотдела. Указания на имеющиеся недостатки и похвала отдельных работников – незамеченным не остался никто.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 марта 2019 11:15 1026 Тактико-специальные учения прошли на ОАО «Купалинка»...
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