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До конца 2019 года границы Минской области будут изменены
Новости Беларуси. Очертить границы. В соответствии с указом Президента № 104 пределы Минской области будут изменены до конца 2019 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Причиной стало тяжелое опознавание отдельных районов из-за мелиорации земель, дорожного строительства и зарастания лесов. Последний раз границы области устанавливались в 50-х годах.
Сергей Шимук, начальник главного управления землеустройства Миноблисполкома:
На новых землях в Жодино появятся два жилых микрорайона, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и социальные объекты – детская поликлиника, школа и сад. После установления границ ни единственный населенный пункт или его часть не будет относиться ко второй области. А в случае изменения адреса регистрации, граждане могут заменить паспорт не сразу, а во время истечение срока его действия.
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Новости Беларуси. Очертить границы. В соответствии с указом Президента № 104 пределы Минской области будут изменены до конца 2019 года, сообщили в программе «Минщина»...
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