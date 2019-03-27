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Современный взгляд на поэму Якуба Коласа. Посмотрите, каким белорусская школьница изобразила Сымону-музыку
Новости Беларуси. Юная художница из Пуховичского района завоевала награду на Республиканском конкурсе творческих работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мероприятие прошло в Мемориальном музее Якуба Коласа и было посвящено 100-летию поэмы «Сымон-музыка», а также 95-летию поэмы «Новая земля». На конкурс прислали почти 1700 работ, а картина ученицы Голоцкой школы Дарьи Юрцовай получила приз зрительских симпатий.
Дарья Юрцова, ученица Голоцкого УПК детский сад – средняя школа:
Высокую оценку картина «Сымон-музыка» получила и от жюри конкурса. Работа Дарьи вошла в фонд Научной библиотеки имени Якуба Коласа.
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Современный взгляд на поэму Якуба Коласа. Посмотрите, каким белорусская школьница изобразила Сымону-музыку
Новости Беларуси. Юная художница из Пуховичского района завоевала награду на Республиканском конкурсе творческих работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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