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Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии
Новости Беларуси. Бумага и картон по мировым стандартам. Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если предприятие выйдет на проектную мощность, то за сутки на нем будет выпускаться продукции почти миллион долларов. Львиная доля целлюлозы пойдет за границу. Запуск завода – стратегически важный шаг и для всей экономики страны. Производство целлюлозы в деревообработке – одна из самых высокодоходных статей.
Одна тонна на экспорт такой продукции в пять раз дороже экспорта древесины, из которой она производится. Уже сегодня на предприятие заняты более двух тысяч человек. Обещают, что новые рабочие места будут еще создаваться.
О создании в Беларуси завода по производству сульфатной беленой целлюлозы задумались еще в 2010-м. Тогда же подписали контракт с китайцами на создание производства мощностью 400 тысяч тонн продукции в год. Уже сейчас из 650 тонн целлюлозы, которую здесь производят в сутки, до 90 % уходит на экспорт.
Евгений Поболовец, СТВ:
Вот эта так называемая северная целлюлоза, она прочнее, чем тростниковая. И потому спрос на неё есть даже в Бразилии.
А еще в странах ЕС и, естественно, в Китае – крупнейшем рынке сбыта. Целлюлозное производство на рынках ЕАЭС есть только в России, но там последний такой завод открывали еще в 80-х прошлого века.
За последние 40 лет с нуля завод построили только в Беларуси. При том, что спрос на товарную целлюлозу в мире за 10 лет вырос на 10 миллионов тон. И прогнозируется не только дальнейший рост спроса, но и самой цены на эту продукцию.
Юрий Крук, генеральный директор Светлогорского ЦКК:
В цифрах это выглядит так: при переработке одного кубометра древесины в плиту ДСП цена будет 100 долларов, в фанеру – 130, в целлюлозу – 200. Но, кроме очевидного экономического эффекта, здесь решается и вопрос импортозамещения. Из целлюлозы в нашей стране делают десятки наименований товаров – от тетрадей, обоев до продукции санитарной гигиены.
Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского райисполкома:
В строительство завода вложили 800 миллионов долларов инвестиций. Ожидается, что окупятся такие затраты уже через 8 лет.
Для обоих райцентров создание таких производств – это еще и рабочие места. Уже сейчас в Светлогорске это сотни новых вакансий. Но помимо трудоустройства и высокой зарплаты, горожан в свое время интересовали и вопросы экологии.
Андрей Сущевич, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Сегодня предприятие соответствуют самым высоким мировым стандартам экологической безопасности. И уже к 1 июля здесь планируют выйти на выпуск 850 тонн продукции в сутки. Выход на проектную мощность – перспектива ближайших лет.
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Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии
Новости Беларуси. Бумага и картон по мировым стандартам. Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска, сообщили в программе...
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