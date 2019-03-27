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Лукашенко подписал указ о Белорусском добровольном пожарном обществе

28.03.2019 19:58 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 113 "О республиканском государственно-общественном объединении "Белорусское добровольное пожарное общество", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ принят в целях создания дополнительных условий участия граждан в пожарно-профилактической деятельности и развития добровольческого движения", - говорится в сообщении.

Указом утвержден Устав республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество" (БДПО), а Министерство по чрезвычайным ситуациям уполномочено быть представителем Беларуси в этой организации. 

Координирующая роль в деятельности БДПО закреплена за Государственным секретариатом Совета Безопасности Беларуси. Предусматривается создание в структуре БДПО наблюдательного совета в качестве руководящего органа.

Кроме того, изменен порядок избрания (переизбрания, отстранения от должности) председателя общества. Теперь эти процедуры будет проводить республиканский  совет БДПО по предложению Государственного секретаря Совета Безопасности, согласованному с Президентом Беларуси.

Документом также актуализирован предмет деятельности Белорусского  добровольного пожарного общества с учетом современных реалий и фактически выполняемых задач данного объединения – развитие пожарного добровольческого движения в нашей стране. В Указе конкретизированы государственно значимые задачи, формы и методы деятельности БДПО. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 113 "О республиканском государственно-общественном объединении "Белорусское добровольное пожарное...
 
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