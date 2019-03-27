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Европарламент подтвердил признание Гуайдо и призвал к досрочным выборам в Венесуэле

28.03.2019 19:40 — Разное | Интерфакс  
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Европейский парламент принял в четверг на пленарной сессии в Страсбурге резолюцию в поддержку мирного решения кризиса в Венесуэле путем организации свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов.

Евродепутаты подтвердили свое признание Хуана Гуайдо "как законного исполняющего обязанности президента Венесуэлы и выразили полную поддержку его "дорожной карты", которая направлена на прекращение незаконных претензий (режима) на власть, учреждение переходного национального правительства и организацию досрочных выборов".

Парламентарии призвали государства-члены ЕС, которые еще не признали Х.Гуайдо, "сделать это незамедлительно".

Резолюция осуждает "грубые репрессии и насилие" со стороны властей страны и напоминает обеспокоенность Европарламента относительно "беспрецедентного гуманитарного и политического кризиса в стране".

В документе говорится о том, что Венесуэла сталкивается с острой нехваткой медикаментов и продовольствия, массовыми нарушениями прав человека, суперинфляцией, политическими преследованиями, коррупцией и насилием. Уровень бедности достиг 87% населения, и миллионы венесуэльцев бежали из страны.

Европарламент призвал "незаконный режим Мадуро" положить конец преследованиям, задержаниям и репрессиям журналистов, политических руководителей и членов команды Х.Гуайдо, в частности, это касается директора его кабинета Роберто Марреро.

Европейские депутаты выразили сожаление, что в сложнейшей продовольственной ситуации, в которой находится страна, гуманитарная помощь, предложенная венесуэльцам Колумбией и Бразилией, была грубо отвергнута и даже в ряде случаев уничтожена режимом.

В резолюции напоминается о все возрастающем миграционном кризисе, затронувшем регион, и приветствуются усилия помощи и солидарность соседних с Венесуэлой стран. Депутаты просят Европейскую комиссию продолжать сотрудничать с принимающими венесуэльцев странами, не только предлагая им гуманитарную помощь, но также выделяя финансовые ресурсы.

Европарламент призвал принять новые санкции ЕС против хранящихся за рубежом незаконных финансовых активов национальных властей и против лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии. Резолюция предлагает также запретить визы в страны ЕС этим людям и членам их семей.

 
 
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Европейский парламент принял в четверг на пленарной сессии в Страсбурге резолюцию в поддержку мирного решения кризиса в Венесуэле путем организации свободных,...
 
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