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На Пружанщине ищут остатки метеорита

28.03.2019 21:12 — Разное | Партизан  
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По словам очевидцев редкого явления, небесный «гость» весом более 100 кг оставил здесь свои следы в ночь на православное Рождество

Предполагается, что его обломки, от 100 грамм до 10 кг, могут залегать неглубоко в грунте вблизи населенных пунктов Заболотье, Загорье, Стасюки Пружанского, а также Давыдовичи, Михновичи, Бухали соседнего Березовского района. На месте падения уже побывали ученые из Польской лаборатории комет и метеоров, камеры которой зарегистрировали пролет метеорита в сторону Пружан. 

На днях пружанская газета «Районные будни» обратилась к свои читателям к просьбой в случае обнаружения обломков сфотографировать находку и сообщить сотрудникам музея «Пружанский палацык». «Сообщения о метеорите попадались на глаза в социальных сетях, но серьезно к этой новости мы отнеслись после недавнего визита польских ученых. Я связался с руководителем лаборатории. Небесное тело действительно могло упасть в наших краях», - сообщил директор музея Юрий Зелевич.


 
 
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По словам очевидцев редкого явления, небесный «гость» весом более 100 кг оставил здесь свои следы в ночь на православное Рождество
 
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