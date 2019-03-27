На Пружанщине ищут остатки метеорита

Предполагается, что его обломки, от 100 грамм до 10 кг, могут залегать неглубоко в грунте вблизи населенных пунктов Заболотье, Загорье, Стасюки Пружанского, а также Давыдовичи, Михновичи, Бухали соседнего Березовского района. На месте падения уже побывали ученые из Польской лаборатории комет и метеоров, камеры которой зарегистрировали пролет метеорита в сторону Пружан.





На днях пружанская газета «Районные будни» обратилась к свои читателям к просьбой в случае обнаружения обломков сфотографировать находку и сообщить сотрудникам музея «Пружанский палацык». «Сообщения о метеорите попадались на глаза в социальных сетях, но серьезно к этой новости мы отнеслись после недавнего визита польских ученых. Я связался с руководителем лаборатории. Небесное тело действительно могло упасть в наших краях», - сообщил директор музея Юрий Зелевич.



