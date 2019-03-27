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«Продавали наркотики, чтобы заработать на свадьбу»: в Минской области поймали пару закладчиков

28.03.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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Минчанин и его несовершеннолетняя невеста задержаны.



Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома совместно с коллегами столичного РУВД задержали распространителей наркотиков, информируют в пресс-службе.

У задержанных молодых людей, 18-летнего минчанина и 17-летней гражданки из деревни Тарасова, было изъято свыше 62 граммов опасного психотропа – альфа-PVP.

Правоохранителям молодые «минеры» рассказали, что преступить закон решились, чтобы заработать деньги на свадьбу и первоначальный бюджет семьи. Изначально вложили в наркотики 100 рублей: получили от интернет-магазина психотроп, а когда выполнили закладки, поступило положение вложиться в большую сумму и снова выполнить «заказ». За три недели «минеры» заработали 1000 долларов, но выйти не могли: куратор все время откладывал процесс оплаты и предлагал все новые закладки и новые вложения. В милиции, зная такие «схема» считают, кураторы просто ждут пока очередных закладчиков не задержат, чтобы не платить им деньги.


О преступниках известно, что молодой человек – учащийся одного из минских колледжей, собирался работать с электроникой. У парня также разряд мастера спорта по бадминтону. Девушка увлекается верховой ездой. В этом году после того, как окончит школу, и ей исполнится 18 лет, молодые люди хотели пожениться.

Возбуждено уголовное дело закладчикам грозит до 15 лет лишения свободы.

 
 
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