ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Осиповичском районе сгорел приют для птиц. Нужна помощь

28.03.2019 21:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пожар в приюте "Охрана природы", который расположен в Осиповичском районе, случился ранним утром 27 марта. В результате ЧП погибли около 400 индюшат и два аиста и лунь.



Хозяева приюта - супруги Столяровы - сумели спасти девять аистов и двух страусов.

Пара страусов от стресса убежала в лес. И сейчас хозяева просят помощи в их поимке местных жителей и волонтеров. При этом ловить их самостоятельно супруги Столяров не рекомендуют: птицы могут серьезно поранить неопытных людей. Заприметивших страусов людей просят позвонить по телефонам приюта +375 (29) 662 16 18 (Александр), +375 (29) 668 47 31 (Жанна) или в МЧС.

Кроме того,  приют для пострадавших диких птиц в нуждается в помощи кормами и средствами на восстановления птичника.

Приют Охрана природы имеет статус частного природоохранного учреждения. Он был открыт в деревне Моисеевичи Осиповичского района Могилевской области около пяти лет назад.

Напомним, что осенью 2018 года приют уже попадал в новости в связи с побегом в лес одного из страусов. Тогда птицу удалось вернуть.


 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар в приюте "Охрана природы", который расположен в Осиповичском районе, случился ранним утром 27 марта. В результате ЧП погибли около 400 индюшат и два аиста и лунь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко - гендиректору «Гомсельмаша»: Кто хочет – пускай работает, кто не хочет – за забор!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика