В Осиповичском районе сгорел приют для птиц. Нужна помощь









Хозяева приюта - супруги Столяровы - сумели спасти девять аистов и двух страусов.





Пара страусов от стресса убежала в лес. И сейчас хозяева просят помощи в их поимке местных жителей и волонтеров. При этом ловить их самостоятельно супруги Столяров не рекомендуют: птицы могут серьезно поранить неопытных людей. Заприметивших страусов людей просят позвонить по телефонам приюта +375 (29) 662 16 18 (Александр), +375 (29) 668 47 31 (Жанна) или в МЧС.





Кроме того, приют для пострадавших диких птиц в нуждается в помощи кормами и средствами на восстановления птичника.





Приют Охрана природы имеет статус частного природоохранного учреждения. Он был открыт в деревне Моисеевичи Осиповичского района Могилевской области около пяти лет назад.





Напомним, что осенью 2018 года приют уже попадал в новости в связи с побегом в лес одного из страусов. Тогда птицу удалось вернуть.



