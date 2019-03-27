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В Осиповичском районе сгорел приют для птиц. Нужна помощь
Пожар в приюте "Охрана природы", который расположен в Осиповичском районе, случился ранним утром 27 марта. В результате ЧП погибли около 400 индюшат и два аиста и лунь.
Хозяева приюта - супруги Столяровы - сумели спасти девять аистов и двух страусов.
Пара страусов от стресса убежала в лес. И сейчас хозяева просят помощи в их поимке местных жителей и волонтеров. При этом ловить их самостоятельно супруги Столяров не рекомендуют: птицы могут серьезно поранить неопытных людей. Заприметивших страусов людей просят позвонить по телефонам приюта +375 (29) 662 16 18 (Александр), +375 (29) 668 47 31 (Жанна) или в МЧС.
Кроме того, приют для пострадавших диких птиц в нуждается в помощи кормами и средствами на восстановления птичника.
Приют Охрана природы имеет статус частного природоохранного учреждения. Он был открыт в деревне Моисеевичи Осиповичского района Могилевской области около пяти лет назад.
Напомним, что осенью 2018 года приют уже попадал в новости в связи с побегом в лес одного из страусов. Тогда птицу удалось вернуть.
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Пожар в приюте "Охрана природы", который расположен в Осиповичском районе, случился ранним утром 27 марта. В результате ЧП погибли около 400 индюшат и два аиста и лунь.
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