Лукашенко - гендиректору «Гомсельмаша»: Кто хочет – пускай работает, кто не хочет – за забор!

– Я получал сигналы оттуда, поэтому после посещения «Гомсельмаш» был инициатором, чтобы его пристально посмотрели. А как посмотрели там проблемы выше крыши, – сказал Лукашенко.





Среди задач нового гендиректора: решение кадровых вопросов, а также принятие мер для искоренения любых нарушений.





– Проконтролируйте, если кем-то было решено завуалировать проблемы. Ведь на предприятии некоторым надели наручники, а другие, кем должно было все контролироваться, дома сидят. Наворовали немало и зашились, а еще думают, что до них не доберутся, – предупредил диктатор.









В заключение было замечено, что у Александра Новикова достаточно опыта для управления «Гомсельмашем», а кроме того знакома и специфика производства, так как долгое время он работал здесь на должности главного инженера. Поэтому Лукашенко ждет от нового управленца быстрых и эффективных решений: «Кто хочет пускай работает, кто не хочет за забор! Другого выбора нет, иначе погубим «Гомсельмаш», – подытожил диктатор.



