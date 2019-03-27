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Лукашенко - гендиректору «Гомсельмаша»: Кто хочет – пускай работает, кто не хочет – за забор!

28.03.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Лукашенко потребовал от нового генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Александра Новикова навести на предприятии порядок и улучшить качество выпускаемой продукции, передает kp.by.

– Я получал сигналы оттуда, поэтому после посещения «Гомсельмаш» был инициатором, чтобы его пристально посмотрели. А как посмотрели там проблемы выше крыши, – сказал Лукашенко.

Среди задач нового гендиректора: решение кадровых вопросов, а также принятие мер для искоренения любых нарушений.

– Проконтролируйте, если кем-то было решено завуалировать проблемы. Ведь на предприятии некоторым надели наручники, а другие, кем должно было все контролироваться, дома сидят. Наворовали немало и зашились, а еще думают, что до них не доберутся, – предупредил диктатор.


В заключение было замечено, что у Александра Новикова достаточно опыта для управления «Гомсельмашем», а кроме того знакома и специфика производства, так как долгое время он работал здесь на должности главного инженера. Поэтому Лукашенко ждет от нового управленца быстрых и эффективных решений: «Кто хочет пускай работает, кто не хочет за забор! Другого выбора нет, иначе погубим «Гомсельмаш», – подытожил диктатор.


 
 
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Лукашенко потребовал от нового генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Александра Новикова навести на предприятии порядок и улучшить качество выпускаемой...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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