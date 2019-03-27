Валерий Исаев: проблемы футбола в программе Базанова описаны правильно, а вот пути их решения — за лозунгами и девизами

- Грустно от того, что избирался фактически один кандидат, а единственный конкурент снялся в пользу Базанова. На прошлых выборах действующие председатели БФФ еще хотели продолжать трудиться на благо нашего футбола, но в этот раз у Сергея Румаса желание пропало. Из футбольных людей серьезная попытка была только у Виталия Кутузова. Честно говоря, мне удалось увидеть его предвыборную программу. На меня особенное впечатление произвели пункты в разделе "Цели": увеличение двигательной активности детей и молодежи и создание умных слоев населения. Мне кажется, Виталию нужно все-таки подольше пожить в стране.





Ну а самоотвод Юрия Вергейчика был предсказуем. В данной ситуации жаль, что мы потеряли одного из лучших тренеров страны. Хотелось бы, чтобы наша сборная показывала такой футбол, как "Шахтер" под руководством тренера Вергейчика. Но Юрий Васильевич сделал выбор в пользу стабильной карьеры госслужащего. Кстати, роль менеджера национальной сборной подходит ему без всякой иронии. Федерации футбола необходимы реформы, и такая опция к месту. По-моему, нужнее должность спортивного директора, а не генерального секретаря и разных "вице-". Ведь, как правило, все решается до заседаний мудрых исполкомов.





Я бегло просмотрел по пунктам программу Владимира Базанова — обычный документ с общими фразами, родившийся в недрах Министерства спорта. Проблемы футбола там описаны правильно, а вот пути их решения, как обычно, за лозунгами и девизами. На мой взгляд, футбольных полей должно быть много, и они должны быть бесплатными или хотя бы доступными. Желательно в каждом новом микрорайоне проектировать комфортные и безопасные площадки. Таким путем реально увеличить число занимающихся футболом. Повысить зрительский интерес можно только содержанием игры и комфортными трибунами, но в программе какой-то "комплекс мер" собираются разрабатывать. Не хватает конкретики: проблема, пути решения и источники финансирования.









tut.by . Футбол — это социальный проект, который может приносить каждому участнику желаемый результат. Детям — физическое и интеллектуальное развитие, любителям футбола — занятие любимым видом спорта на протяжении всей жизни, болельщикам — бурю эмоций и гордость за любимую команду, а игрокам — моральное и материальное удовольствие от футбола. Руководству региона и бизнесу — уважение и удовольствие от того, что делаешь людям доброе. Я к тому, что не стоит ждать от руководства федерации бизнес-проектов. Футбол очень затратный вид спорта, прямых доходов от него нет нигде. И уж точно нашим клубам не нужно заниматься бизнесом. Гораздо полезнее убрать лишние законодательные кты и тендеры, которые не способствуют снятию проблем, а только увеличивают бумажную волокиту и затраты, — цитирует Исаева



