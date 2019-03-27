Столтенберг останется генсеком НАТО дополнительных два года









"Европейской правде" в НАТО. Об этом сообщилив НАТО.





"Члены Альянса договорились о продлении мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года - до 30 сентября 2022 года", - заявили в НАТО.





Как сообщили в Альянсе, союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению его соответствия будущему.









"Для меня честь – решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания в должности генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему", - написал Столтенберг в Twitter.





Йенс Столтенберг занял должность генсека НАТО 1 октября 2014 года.