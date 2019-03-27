Байдачный: В чемпионате Беларуси несколько команд будут претендовать на чемпионство

«Трибуна» . Известный специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о готовности БАТЭ в этом сезоне снова выиграть чемпионат Беларуси и показывать стабильный результат, передает





«Анализируя последние игры, я пришел к выводу, что БАТЭ не в таком состоянии, чтобы заранее определить свое чемпионство, поэтому, думаю, борьба обострится в чемпионате и будет несколько команд претендовать на чемпионство. Даже можно назвать группу команд, которая будет претендовать на первое место.









Они проиграли три соревнования за неделю. Первый можно простить, потому что это Лига Европы. Но два остальных, да. Прежде всего мне не понравилось психологическое состояние. В том плане, что Суперкубок им не особо важен. Как заявляли некоторые футболисты. Это типа тренировочной игры. Тренировочной игрой может оказаться весь чемпионат с таким настроением. Мне кажется, что Анатолий Капский такие разговоры пресек бы на корню.





Думаю, что БАТЭ… Не может быть команда все время чемпионом. Это нереально. БАТЭ и так очень долго обладает этим званием. Считаю, сейчас для БАТЭ наступил сложный, критический момент», – сказал Байдачный.



