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По среднему надою на корову Беларусь отстала от Украины и России на 1000 кг

28.03.2019 20:28 — Разное | Партизан  
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Разгон Александром Лукашенко руководства аграрной сферы обратил внимание на животноводство. А его состояние действительно далеко от мирового передового.

Средняя украинская корова в 2018 дала 6054 кг молока. Средняя российская — 6094 кг. В то же время средняя белорусская корова в том же году дала только 5004 кг — и это рекордный для нашей страны год, пишет "Наша Нива".

Надои у Украины и России отстают от показателей Латвии и еще более радикально отстают от Эстонии или Финляндии, где каждая корова дает более 9000 кг молока.

 

Что касается Беларуси, то наша страна плетется в хвосте — как по надоям, так и по заработной плате в сельскохозяйственной сфере.

В России и Украине аграрный сектор был приватизирован, в Беларуси он фактически остается под жестким централизованным контролем государства.

 
 
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Разгон Александром Лукашенко руководства аграрной сферы обратил внимание на животноводство. А его состояние действительно далеко от мирового передового.
 
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