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Министр транспорта отреагировал на бунт водителей троллейбусов и автобусов

28.03.2019 20:18 — Разное | Партизан  
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Министр транспорта и коммуникаций отметил, что следит за ситуацией в минских троллейбусных парках.

— Мы должны реагировать на такие вещи, — отметил министр Алексей Авраменко. — Нельзя сказать, что сегодня нет проблем в парках — и в Минске, и по стране. Это связано и с обновлением подвижного состава, и с персоналом.

По словам министра, ведомство как регулятор должно видеть и упреждать такие ситуации, передает tut.by.

Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций отметил, что окончательных решений по данному вопросу пока не принято.


— Создана соответствующая рабочая группа, в которую вошли представители различных органов госуправления. В том числе и Департамент труда. — рассказал Сергей Дубина. — Он (Департамент. — Прим.) фактически главный при рассмотрении жалоб, которые поступили от водителей троллейбусов.

Напомним, водители разных парков «Минсктранса» жалуются на условия работы с конца января. Сначала они обратились в Департамент госинспекции труда и в прокуратуру, потом написали петицию. Позже появилась еще одна коллективная жалоба — транспортники заявляют о преследовании за критику.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр транспорта и коммуникаций отметил, что следит за ситуацией в минских троллейбусных парках.
 
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