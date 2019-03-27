Россельхознадзор угрожает запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Беларуси

27 марта в Москве прошла встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и замдиректора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений» Беларуси Александром Павловичем. На встрече также присутствовали представители беларусского МИДа, Таможенного комитета Беларуси и посольства Беларуси в России, российских Минсельхоза, Минэкономразвития, МИДа и ФТК, в также представители Евразийской экономической комиссии (ЕАК).

Россельхознадзор отметил, что из Беларуси поступает плодоовощная продукция с фитосанитарными сертификатами, в которых беларусская сторона неверно указывает страну происхождения товара. Из-за этого в 2016-2017 годах Россельхознадзор ограничил реэкспорт продукции через Беларусь из 33 стран, разрешив ввозить из продукцию только через российский участок границы ЕАЭС, говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.





Российское ведомство отметило, что после запрета продукция из этих стран перестала поступать в Россию, но Беларусь не проводила расследование по данным фактам.





Представители России обратили внимание, что неверные сведения о стране происхождения в сертификатах, выдаваемых Беларусью, «свидетельствует об отсутствии контроля и ставят под сомнение доверие к такой сертификации».





Россельхознадзор отмечает, что обращался в ЕЭК с предложениями разработать механизмы для регулирования реэкспортные потоков, но обращения не привели к желаемому результату.









Россельхознадзор недоволен отсутствием статистики об объемах импортируемой и растаможенной в Беларуси продукции, а также отсутствием интегрированных информационных систем для отслеживания перемещения товаров в ЕАЭС, что, по мнению ведомства, позволяет Беларуси фальсифицировать происхождение продукции.





«Так как ответственность за перемещение продукции в данном случае лежит на белорусской стороне, Россельхознадзор оставляет за собой право запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Республики Беларусь», – отмечает Россельхознадзор.





Напомним, с 28 марта Россельхознадзор запретил ввоз турецких груш в Россию из Беларуси, а неделю назад ввел такой же запрет на реэкспорт турецких яблок.