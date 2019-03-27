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Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»
Новости Беларуси. Изменение в местной вертикали. Свою «рабочую прописку» сменит Александр Ласевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если раньше отвечал за сельскохозяйственную сферу в Пуховичском районе, теперь возглавлять будет весь район. Правда, уже Логойский. А сам районный центр – этакий спутник-курорт совсем скоро с Минском свяжет железнодорожный коридор.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже потом журналистам Алескандр Ласевич расскажет: не забудет и о своей специализации – сельскохозяйственной. Как-никак в Логойском районе 70 тысяч гектаров угодий. А вот специализируются здесь в основном на выращивании картофеля и зерновых. Территориально более северная специфика наложила свой отпечаток.
Александр Ласевич, председатель Логойского райисполкома:
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Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»
Новости Беларуси. Изменение в местной вертикали. Свою «рабочую прописку» сменит Александр Ласевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если раньше...
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