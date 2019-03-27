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Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»

28.03.2019 21:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Изменение в местной вертикали. Свою «рабочую прописку» сменит Александр Ласевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»

Если раньше отвечал за сельскохозяйственную сферу в Пуховичском районе, теперь возглавлять будет весь район. Правда, уже Логойский. А сам районный центр – этакий спутник-курорт совсем скоро с Минском свяжет железнодорожный коридор.      

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Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Очень удобный район. Там можно жить и работать. Люди должны радоваться, что они там живут. Фактически город-спутник Минска. Там мы будем развивать Минск – в Логойске, Смолевичах и других таких городах. Процесс уже начался. Поэтому развитие Логойск должен получить и за счет будущих жителей, которые, возможно, будут из него приезжать на работу в Минск. Это не только личный транспорт или автомобильный транспорт, мы подумаем о том в будущем, чтобы связь с Логойском, Смолевичами, Дзержинском и другими центрами – спутниками города Минска – была и по рельсам. Но еще одно направление – это сельское хозяйство. Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства. Сельское хозяйство должно развиваться в Логойском районе не хуже, чем в Минском районе.   

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Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»

Уже потом журналистам Алескандр Ласевич расскажет: не забудет и о своей специализации – сельскохозяйственной. Как-никак в Логойском районе 70 тысяч гектаров угодий. А вот специализируются здесь в основном на выращивании картофеля и зерновых. Территориально более северная специфика наложила свой отпечаток.     

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»

Александр Ласевич, председатель Логойского райисполкома:
Сейчас горячая пора, весенне-полевые работы, все посеять в срок с внесением удобрений, минеральных и органических, получить достойный результат.   
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Изменение в местной вертикали. Свою «рабочую прописку» сменит Александр Ласевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Если раньше...
 
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