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«Мы находимся на уровне фильма «Миссия невыполнима-3». У нас применяются технологии распознавания лиц, тела»
Новости Беларуси. Голливудское клише: супергерой в погоне за справедливостью, а спецслужбы ведут трансляцию экшна, благодаря камерам видеонаблюдения. И обязательно есть детальные снимки из космоса! Это художественный вымысел или нет?
Филипп Шангин, рre-sale инженер:
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«Мы находимся на уровне фильма «Миссия невыполнима-3». У нас применяются технологии распознавания лиц, тела»
Новости Беларуси. Голливудское клише: супергерой в погоне за справедливостью, а спецслужбы ведут трансляцию экшна, благодаря камерам видеонаблюдения. И...
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