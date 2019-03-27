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В Национальном художественном музее начали продавать маски для сна
В Национальном художественном музее появились оригинальные сувениры — маски для сна с фрагментами картин, которые здесь выставлены. Автор проекта - беларуский дизайнер Леша Лимонов и компания Shuba Gift Factory, которые выпустили коллекцию масок для сна совместно с НХМ под общим названием "ШЭДЭЎРЫ НІКОЛІ НЕ СПЯЦЬ!".
Новая сувенирная продукция представлена в 5 вариантах, выполнена на белорусском и английском языках.
1. Юдаль Пэн, 1854—1937.
Марк Шагал, 1910-я. Палатно, алей
2. Васілій Пyкіраў, 1832—1890.
Няроўны шлюб, 1875. Варыянт карціны 1862 г. Палатно, алей
3. Ёхан Венцэслаўс Петэр, 1745—1829
Птушкі, 1790. Палатно, алей
4. Іван Xpyцкi, 1810—1885.
Партрэт невядомай з кветкамі і фруктамі, 1838. Палатно, алей
5. Ілья Maшкoў, 1881—1944.
Жаночы партрэт, 1908. Палатно, алей
"Шедевры никогда не спят" выиграл множество международных наград в сфере дизайна: Золото. KIAF (Kyiv International Advertising Festival), Серебро. Международный конкурс дизайна упаковки The Dieline Award (Boston), Бронза. 27-й Международный фестиваль рекламы Red Apple (Москва). Стал обложкой книги Copy Culture для музея V&A (Victoria and Albert Museum, London), попал на страницы издания Wallpaper* (Великобритания).
Также маски можно найти в музее Лувр Абу-Даби, музее Пикассо в Барселоне.
Также в магазине музея представлены открытки в золотых рамах и вся коллекция масок с глазами картин. Все сувениры представлены по самому низкому прайсу. Маски в подарочной упаковке (тубус) — Br25, Слим упаковка (пакет) — Br21.
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В Национальном художественном музее появились оригинальные сувениры — маски для сна с фрагментами картин, которые здесь выставлены. Автор проекта - беларуский...
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