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В Национальном художественном музее начали продавать маски для сна

28.03.2019 21:27 — Разное | Интерфакс  
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В Национальном художественном музее появились оригинальные сувениры — маски для сна с фрагментами картин, которые здесь выставлены.  Автор проекта - беларуский дизайнер Леша Лимонов и компания Shuba Gift Factory, которые выпустили коллекцию масок для сна совместно с НХМ под общим названием "ШЭДЭЎРЫ НІКОЛІ НЕ СПЯЦЬ!".

Новая сувенирная продукция представлена в 5 вариантах, выполнена на белорусском и английском языках.

В Национальном художественном музее начали продавать маски для сна
Картины, фрагменты которых использовали на масках:

1. Юдаль Пэн, 1854—1937.

Марк Шагал, 1910-я. Палатно, алей

2. Васілій Пyкіраў, 1832—1890.

Няроўны шлюб, 1875. Варыянт карціны 1862 г. Палатно, алей

3. Ёхан Венцэслаўс Петэр, 1745—1829

Птушкі, 1790. Палатно, алей

4. Іван Xpyцкi, 1810—1885.

Партрэт невядомай з кветкамі і фруктамі, 1838. Палатно, алей

5. Ілья Maшкoў, 1881—1944.

Жаночы партрэт, 1908. Палатно, алей

В Национальном художественном музее начали продавать маски для сна
Напомним, что Леша Лимонов впервые создал такой проект для музея Rijksmuseum в Амстердаме.

"Шедевры никогда не спят" выиграл множество международных наград в сфере дизайна: Золото. KIAF (Kyiv International Advertising Festival), Серебро. Международный конкурс дизайна упаковки The Dieline Award (Boston), Бронза. 27-й Международный фестиваль рекламы Red Apple (Москва).  Стал обложкой книги Copy Culture для музея V&A (Victoria and Albert Museum, London), попал на страницы издания Wallpaper* (Великобритания).

Также маски можно найти в музее Лувр Абу-Даби, музее Пикассо в Барселоне.

В Национальном художественном музее начали продавать маски для сна
"Очень хотелось реализовать проект и в «нашем» художественном музее. Мы предложили НХМ создать коллекцию масок и они эту идею поддержали. Вот так и началась совместная работа, - говорит Леша Лимонов.

Также в магазине музея представлены открытки в золотых рамах и вся коллекция масок с глазами картин. Все сувениры представлены по самому низкому прайсу. Маски в подарочной упаковке (тубус) — Br25, Слим упаковка (пакет) — Br21.

В Национальном художественном музее начали продавать маски для сна
В Национальном художественном музее начали продавать маски для сна
В Национальном художественном музее начали продавать маски для сна

Источник: marketing.by

 
 
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В Национальном художественном музее появились оригинальные сувениры — маски для сна с фрагментами картин, которые здесь выставлены.  Автор проекта - беларуский...
 
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