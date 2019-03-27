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Россельхознадзор с 30 марта снимает запрет на ввоз молочной продукции с 2 предприятий Беларуси

28.03.2019 21:04 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 30 марта снимает запрет на поставки молочной продукции с двух предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, компания "Бабушкина крынка" теперь может экспортировать в РФ сухую молочную продукцию, ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" - масло.

При этом служба уточнила, что поставки этой продукции будут идти в режиме усиленного лабораторного контроля и сопровождаться электронными ветсертификатами.

Кроме того, Россельхознадзор "согласовал отмену департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси ограничений на поставки в РФ мяса птицы с предприятия ОАО "Александрийское", говорится в сообщении. Ввоз этой продукции также будет идти в режиме усиленного лабораторного контроля.

 
 
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Россельхознадзор с 30 марта снимает запрет на поставки молочной продукции с двух предприятий Беларуси. Как сообщает служба, компания "Бабушкина крынка" теперь...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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