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Еврокомиссия выделила 540 млн евро на гранты ведущим ученым ЕС

28.03.2019 20:57 — Разное | Интерфакс  
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Европейская комиссия сообщила в четверг об инвестициях 540 млн евро в поддержку работ ведущих ученых стран ЕС через инструмент Европейского исследовательского совета.

"Сегодня комиссия объявляет о 222 новых грантах на сумму около 2,5 млн евро каждый в помощь ученым в продвижении их самых смелых исследовательских идей", - сказано в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе.

Комментируя принятое решение, член Еврокомиссии по исследованиям, науке и инновациям Карлос Моедас заявил: "Европейский исследовательский совет оказывает содействие выдающимся исследователям по всей Европе. Их новаторская работа может внести изменения в повседневную жизнь людей и обеспечить решение некоторых из наших самых неотложных задач".

"Европейский исследовательский совет дает этим умам возможность следовать их самым креативным идеям и играть решающую роль в продвижении всех областей знаний", - добавил еврокомиссар.

В материалах Еврокомиссии объясняется, что гранты, которые присуждаются Европейским исследовательским советом, "позволят ученым высшего класса продолжить свои исследования по таким вопросам, как улучшение производства и хранения возобновляемой энергии, помощь нашим биологическим часам круглосуточно справляться с нашей современной жизнью и роль женщин в борьбе за социальную и гендерную справедливость в Восточной Европе".

Такие гранты, отмечают в Брюсселе, предназначены для поддержки "авторитетных и независимых ведущих исследователей".

 
 
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Европейская комиссия сообщила в четверг об инвестициях 540 млн евро в поддержку работ ведущих ученых стран ЕС через инструмент Европейского исследовательского...
 
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