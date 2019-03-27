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Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска

28.03.2019 21:41 — Разное | СТВ  
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Десятки «спецов» сидят в креслах огромного зала и жадно всматриваются в сотни мониторов. Все они готовы каждую секунду противостоять мировым угрозам, вплоть до апокалипсиса.

Это художественный стереотип, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска

Нет, эксперты приближённые к источникам, уверяют: такая модель системы мониторинга в мировой практике существует, однако, зачем пущий пафос, коль в штате агенты с искусственным интеллектом.

Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска

Александр Жилинский, заместитель начальника управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД:
Видеоаналитика отрабатывает тот или иной сигнал или кадр. И сама выбирает в автоматическом режиме, что интересно пользователям, которые заложили изначально в программу определённые формуляры свои.

Согласно данным международных исследователей, обычно после 12-ой минуты непрерывного наблюдения оператор начинает пропускать до 45% событий.

И до 95% потенциально тревожных событий будет пропущено после 22-ой минуты. Даже самый усидчивый дежурный не способен качественно уследить за потоком информации, чаще монотонной.

Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска

Что уж говорить, когда экранов вот столько, как в ситуационном центре ГУВД. И причём, камер в сотни раз больше.

Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска

Не выходя из зала, только щелчком джойстика прогуляться можно по всему Минску. Вот «Минск-Арена», вот главные дорожные артерии столицы, а как там сейчас с трафиком в метро? Здесь даже можно рассмотреть детали лица, вплоть до родинки над губой.

Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска

Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска

Сигнал поступает на пульт дежурного и нужная камера, а вместе с ней и оператор подключается к работе. В час пик в Минске, благодаря видеоанализу потока и системе «Умный город», разгружаются дороги, при ДТП координируются пути подъезда.

Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Десятки «спецов» сидят в креслах огромного зала и жадно всматриваются в сотни мониторов. Все они готовы каждую секунду противостоять мировым угрозам, вплоть до...
 
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