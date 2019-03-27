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Делегаты НОКов Европы высоко оценили готовность Минска к II Европейским играм

28.03.2019 22:04 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Делегаты НОКов Европы высоко оценили готовность Минска к II Европейским играм

Фото с официального сайта Европейских игр

Делегаты Национальных олимпийских комитетов Европы высоко оценили готовность белорусской столицы к мультиспортивному форуму, который пройдет 21-30 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». В программу пребывания гостей были включены совместные заседания с представителями дирекции и ЕОК, а также визит на спортивные объекты и в Деревню спортсменов.

«Я уже не первый раз в Минске и могу сказать, что этот город приятно удивляет меня снова и снова. Виден высокий уровень готовности объектов и проработки многих вопросов, — отметил руководитель отдела Олимпийского комитета России Лев Савин. — Уверен, что II Европейские игры в Минске пройдут на самом высоком уровне, а с точки зрения интереса болельщиков и показанных результатов Игры вполне могут превзойти предыдущие». Своими впечатлениями от пребывания в белорусской столице поделилась директор по обеспечению участия в Олимпийских играх НОК Польши Маженна Кошевска: «Посещая объекты, я невольно словила себя на мысли, что завидую Минску с его современной спортивной инфраструктурой. Для нас очень важно было приехать и самим увидеть объекты, Деревню спортсменов, пообщаться со специалистами различных направлений подготовки. Результаты этого визита очень помогут нам в планировании участия польской делегации в Играх».

Подводя итоги визита представителей Национальных олимпийских комитетов, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин заметил, что для организаторов было важно не только отчитаться о готовности Минска к Играм, но и получить оценку своей работы со стороны их непосредственных участников — шефов миссий и представителей команд, а также убедиться, что все требования, необходимые для удовлетворения пожеланий лучших атлетов Европы, участвующих в континентальном форуме, выполняются. Ведь от уровня организации Игр в Минске и уровня сервиса напрямую зависит не только их результат на самих соревнованиях, но и судьба олимпийских путевок в Токио.

В мероприятии приняли участие 36 делегатов 17 спортивных организаций, а также представители Европейских олимпийских комитетов — исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг, главный консультант ЕОК по проведению Европейских игр Пирс О’Каллаган и главный консультант фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Ласло Вайда.

Источник: БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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