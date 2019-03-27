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СМИ Беларуси и России будут вместе противостоять фейковым новостям
28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Будущее и роль союзных СМИ обсудили в четверг в Минске. Там прошла конференция с участием политологов, аналитиков и медиа-руководителей Беларуси и России, сообщает телеканал «МИР 24».
Стороны отметили, что представители средств массовой информации обеих стран должны укреплять сотрудничество. Затронули тему
«Объединение славян на фоне угрозы – отличительная черта нашего этноса. Я убежден, что все будет хорошо в российско-белорусских отношениях. Чем больше на нас давят, тем крепче мы будем. В том числе и в информационной среде», – отметил председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.
На минувшей неделе в Беларуси приняли концепцию информационной безопасности. В России в прошлом месяце Госдума одобрила в первом чтении законопроект о суверенном интернете.
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Политологи, аналитики и медиа-менеджеры двух стран провели конференцию в Минске.
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