СМИ Беларуси и России будут вместе противостоять фейковым новостям

Будущее и роль союзных СМИ обсудили в четверг в Минске. Там прошла конференция с участием политологов, аналитиков и медиа-руководителей Беларуси и России, сообщает телеканал «МИР 24».

Стороны отметили, что представители средств массовой информации обеих стран должны укреплять сотрудничество. Затронули тему фейковых новостей . Участники мероприятия уверены, что противостоять неправдивой информации можно только сообща. Также журналисты должны говорить о проблемах Союзного государства , если они появляются.

«Объединение славян на фоне угрозы – отличительная черта нашего этноса. Я убежден, что все будет хорошо в российско-белорусских отношениях. Чем больше на нас давят, тем крепче мы будем. В том числе и в информационной среде», – отметил председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

На минувшей неделе в Беларуси приняли концепцию информационной безопасности. В России в прошлом месяце Госдума одобрила в первом чтении законопроект о суверенном интернете.