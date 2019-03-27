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СМИ Беларуси и России будут вместе противостоять фейковым новостям

28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Будущее и роль союзных СМИ обсудили в четверг в Минске. Там прошла конференция с участием политологов, аналитиков и медиа-руководителей Беларуси и России, сообщает телеканал «МИР 24».

Стороны отметили, что представители средств массовой информации обеих стран должны укреплять сотрудничество. Затронули тему фейковых новостей. Участники мероприятия уверены, что противостоять неправдивой информации можно только сообща. Также журналисты должны говорить о проблемах Союзного государства, если они появляются.

«Объединение славян на фоне угрозы – отличительная черта нашего этноса. Я убежден, что все будет хорошо в российско-белорусских отношениях. Чем больше на нас давят, тем крепче мы будем. В том числе и в информационной среде», – отметил председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

На минувшей неделе в Беларуси приняли концепцию информационной безопасности. В России в прошлом месяце Госдума одобрила в первом чтении законопроект о суверенном интернете. 




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Теги: Новости, Минск
 
 
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Политологи, аналитики и медиа-менеджеры двух стран провели конференцию в Минске.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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Единство
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