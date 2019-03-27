Смотрите сегодня в 19.35 «Земля наша»

Сложно ли сегодня молодым людям попасть в ряды милиции? И насколько служба людей в погонах опасна и трудна? Героиня очередного выпуска программы «Земля наша» — участковый инспектор милиции ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Татьяна Уланская о профессии милиционера мечтала с самого детства. Пройдя через службу в армии и учебу, она достигла своей заветной цели. Татьяна Уланская расскажет телезрителям об успехах и сложностях в своей служебной деятельности, а также поделится увлечениями и секретами женского счастья. Еще один герой программы – уроженец деревни Марковичи Гомельского района Виктор Шипков. Он уже много лет занимается коллекционированием предметов народного быта, собирает объекты нематериальной культуры – песни, танцы, обряды. Одно из важных достижений, к которому Виктор приложил немало усилий, — включение обряда «Вождение сулы» (д. Марковичи) в Государственный список нематериального проявления творчества человека.