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Смотрите сегодня в 19.35 «Земля наша»

28.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Сложно ли сегодня молодым людям попасть в ряды милиции? И насколько служба людей в погонах опасна и трудна? Героиня очередного выпуска программы «Земля наша» — участковый инспектор милиции ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Татьяна Уланская о профессии милиционера мечтала с самого детства. Пройдя через службу в армии и учебу, она достигла своей заветной цели. Татьяна Уланская расскажет телезрителям об успехах и сложностях в своей служебной деятельности, а также поделится увлечениями и секретами женского счастья. Еще один герой программы – уроженец деревни Марковичи Гомельского района Виктор Шипков. Он уже много лет занимается коллекционированием предметов народного быта, собирает объекты нематериальной культуры – песни, танцы, обряды. Одно из важных достижений, к которому Виктор приложил немало усилий, — включение обряда «Вождение сулы» (д. Марковичи) в Государственный список нематериального проявления творчества человека.
 
 
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Сложно ли сегодня молодым людям попасть в ряды милиции? И насколько служба людей в погонах опасна и трудна? Героиня очередного выпуска программы «Земля...
 
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Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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