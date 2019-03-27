На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея

Акция «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» проходит на многих улицах Бреста, преображая город. 28 марта свою аллею заложили представители спортивных учреждений.



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Местом посадки березовой аллеи стала улица Гаврилова, на участке, примыкающем к ФОКу. Саженцами и инструментом обеспечил «Коммунальник». Своими руками высаживали деревца представители спортивных школ Бреста и учреждения, подведомственные управлению спорта Брестского облисполкома.



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В этот же день по другую сторону площадки деревья высаживали работники администрации Московского района.



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А днем ранее – появилась сосновая аллея между новым зданием прокуратуры и музеем паровозов.



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На этой неделе будут высажены деревья на проспекте Машерова, в Северном городке и в заречной части Московского района.



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