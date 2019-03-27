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На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея
28.03.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Акция «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» проходит на многих улицах Бреста, преображая город. 28 марта свою аллею заложили представители спортивных учреждений.
А днем ранее – появилась сосновая аллея между новым зданием
На этой неделе будут высажены деревья на проспекте Машерова, в Северном городке и в заречной части Московского района.
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Акция «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» проходит на многих улицах Бреста, преображая город. 28 марта свою аллею заложили представители спортивных учреждений. ...
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