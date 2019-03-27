ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея

28.03.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Акция «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» проходит на многих улицах Бреста, преображая город. 28 марта свою аллею заложили представители спортивных учреждений. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея


Местом посадки березовой аллеи стала улица Гаврилова, на участке, примыкающем к ФОКу. Саженцами и инструментом обеспечил «Коммунальник». Своими руками высаживали деревца представители спортивных школ Бреста и учреждения, подведомственные управлению спорта Брестского облисполкома. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея


В этот же день по другую сторону площадки деревья высаживали работники администрации Московского района.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея

А днем ранее – появилась сосновая аллея между новым зданием прокуратуры и музеем паровозов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея

На этой неделе будут высажены деревья на проспекте Машерова, в Северном городке и в заречной части Московского района.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64745.php

На улице Гаврилова возле ФОКа появилась «спортивная» аллея

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Акция «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» проходит на многих улицах Бреста, преображая город. 28 марта свою аллею заложили представители спортивных учреждений. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика